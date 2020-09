DriiveMe rinforza la flotta di auto a noleggio a 1 euro anche tra l'Italia e l'estero

Forte del successo ottenuto dall’innovativo servizio di noleggio auto all’interno del nostro paese, DriiveMe annuncia la disponibilità di numerose vetture per viaggi da e verso differenti paesi europei, tra cui Francia, Svizzera, Germania e Spagna.

Madrid, 22 Settembre 2020 – DriiveMe, la società francese che dallo scorso anno offre l’innovativo servizio di noleggio auto al costo di 1 euro anche nel nostro paese, annuncia la disponibilità di numerose vetture per effettuare viaggi in tutta sicurezza da diverse città europee verso l’Italia e viceversa.

Dopo l’accoglienza estremamente positiva del servizio, DriiveMe rinforza la flotta di auto a noleggio per percorsi internazionali, soprattutto con le compagnie Avis e Hertz, mantenendo il costo simbolico di un caffè anche su tratte come, ad esempio, da Monaco a Milano, da Roma a Barcellona, da Nizza a Genova, da Firenze a Lione e da Ginevra a Venezia.

Per prenotare la propria vettura a noleggio al costo di 1 euro, spese di assicurazione comprese, bastano pochi minuti e il tutto viene gestito con una procedura molto semplice da seguire sul sito DriiveMe o tramite l’apposita app per Android o per iOS. Dopodiché basterà recarsi il giorno della partenza presso l’agenzia di noleggio indicata per ritirare la propria auto, che andrà consegnata nella città di destinazione entro 24 ore per le tratte più brevi e un tempo maggiore se la distanza è più lunga, con la possibilità di effettuare piccole deviazioni per le tappe intermedie.

Dopo ogni noleggio le auto e le chiavi vengono accuratamente pulite e igienizzate in modo scrupoloso in modo da garantire i più elevati standard di sicurezza.

“In un momento come questo sono molte le persone che, dovendosi recare o tornare dall’estero per motivi di studio, lavoro o familiari preferiscono evitare mezzi pubblici come treni ed aerei, ma allo stesso tempo sono trattenuti dal budget estremamente elevato di un noleggio auto tra due paesi diversi, a maggior ragione se one-way”, ha commentato Victor De Pasquale, Responsabile Operativo & Business Developer Italia & Spagna di DriiveMe, che ha proseguito: “La prenotazione tramite la nostra piattaforma consente di ridurre a un importo simbolico i costi di noleggio con le migliori compagnie anche per viaggi esteri, quindi, crediamo che l’ampia disponibilità di vetture sulle tratte internazionali rappresenterà per i prossimi mesi un’ottima opportunità per molti nostri connazionali che dovranno viaggiare anche fuori dall’Italia”.

Per maggiori informazioni: https://it.driiveme.com/

DriiveMe



DriiveMe nasce nel 2012 in Francia dall’intuizione dei fratelli Alexandre e Geoffroy Lambert che, considerando la necessità delle società di car rental di spostare quotidianamente i loro veicoli, hanno realizzato un’innovativa piattaforma che consente di noleggiare un’auto al costo di 1 euro. DriiveMe ha già conosciuto una rapida crescita internazionale con l’espansione nel Sud Europa, affidata al fratello minore dei fondatori, Constantin, e nel nord Europa per mano di Trevor, cugino dei fratelli Lambert. Con una presenza che copre attualmente Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito e dal 2019 anche Italia e Germania, DriiveMe sta già guardando oltreoceano per il prossimo futuro.