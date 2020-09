GIGABYTE presenta AORUS FI25F, nuovo gaming monitor IPS con refresh a 240Hz

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, ha annunciato oggi il suo primo gaming monitor tattico "SuperSpeed", AORUS FI25F. Utilizza la tecnologia GIGABYTE SuperSpeed ​​IPS per ottenere un tempo di risposta di 0,4 ms (MPRT) con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, consentendo ai giocatori di ottenere una qualità dell'immagine nitida con frequenze di aggiornamento elevate allo stesso tempo.

Il raggiungimento dei limiti di velocità dei pannelli TN con la mancanza di qualità dell'immagine sono da tempo oggetto di critiche. Con l'introduzione della tecnologia SuperSpeed ​​IPS, i giocatori possono finalmente godersi la velocità con una qualità dell'immagine dettagliata. Con una dimensione dello schermo di 24,5 pollici e tempi di risposta e refresh rate veloci, AORUS FI25F è la soluzione ideale per i giocatori FPS che vogliono aggiornare il proprio monitor.



Oltre ad avere un rapido tempo di risposta, AORUS FI25F ha una discreta prestazione cromatica dei pannelli nativi a 8-bit con standard sRGB al 100%, può quindi offrire agli utenti immagini sorprendentemente belle. Inoltre, il monitor ha superato gli standard DisplayHDR 400 certificati VESA che offrono ai giocatori una qualità di visualizzazione spettacolare. Con la tecnologia AMD Radeon FreeSync, il monitor è in grado di fornire un'esperienza di gioco estremamente fluida.



L'AORUS FI25F condivide l'aspetto simbolico dei monitor della serie AORUS e un supporto (stand) completamente funzionale, che consente di regolare il monitor in qualsiasi angolazione. Il design di alimentazione integrato offre ai giocatori una grande flessibilità, che lo rende più facile da trasportare e aiuta a mantenere una scrivania ordinata. Sul retro del monitor è presente l'illuminazione LED RGB digitale che può essere personalizzata con effetti di luce tramite il software RGB Fusion di GIGABYTE e sincronizzata con altri componenti del PC.

Inoltre, l'apprezzato software OSD SideKick consente ai giocatori di regolare direttamente le impostazioni del monitor utilizzando la tastiera e il mouse. La nuova funzione Auto-Update fornisce ai giocatori il modo più semplice per aggiornare sia il firmware che il software, per godersi senza sforzo la migliore esperienza di gioco. Inoltre, i giocatori possono anche impostare le funzionalità di gioco FPS più desiderate come Aim Stabilizer, Black Equalizer e mirini personalizzati, o eliminazione attiva del rumore (ANC) con un tasto di scelta rapida nel software.

Visita il sito web di GIGABYTE per maggiori dettagli:

https://www.gigabyte.com/it/Monitor/AORUS-FI25F