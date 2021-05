Sharkoon presenta SKILLER SGP30 XXL, tappetino per mouse con un'ampia gamma di motivi

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Sharkoon ora introduce il suo ultimo tappetino per il mouse, lo SKILLER SGP30 XXL, che vuole impressionare non solo grazie alla sua pregevole fattura, ma anche grazie alla varietà di motivi tra cui scegliere. La selezione di pattern tematici e tonalità garantisce il tappetino perfetto per tutti i gusti.

Dimensioni generose

Lungo 900 millimetri e largo 400, lo SKILLER SGP30 XXL è ampio quasi come una scrivania. Di conseguenza, oltre alla tastiera e al mouse, è possibile sistemarvi sopra anche altri accessori. Inoltre, l'SGP30 XXL offre grande libertà di movimento e consente spazio per manovre ad ampio raggio con il mouse.

Ampia gamma di motivi e colori

In modo da offrire elementi per tutti i gusti, Sharkoon introduce lo SKILLER SGP30 XXL in un'ampia gamma di motivi decorativi. I vari pattern presentano colori brillanti e suggestivi, ma anche tonalità più discrete e meno appariscenti, lasciando al cliente la scelta tra una grande varietà di design.

Lavorazione di qualità

Grazie alla stampa a sublimazione termica, lo SKILLER SGP30 XXL resiste alle abrasioni e offre eccellenti proprietà di scorrimento senza attrito di trascinamento. Le cuciture dei bordi impediscono lo sfilacciamento del tappetino e, grazie alla sua base gommata, lo SKILLER SGP30 XXL garantisce una tenuta sicura alla scrivania in qualsiasi evenienza. Grazie alla flessibilità dei materiali, il tappetino per mouse è anche facile da trasportare, semplicemente piegandolo o arrotolandolo.

Prezzo e disponibilità

Lo Sharkoon SKILLER SGP30 XXL è ora disponibile in sei diverse varianti al prezzo suggerito dal produttore di 17,99 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.