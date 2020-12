Shuttle Computer presenta i nuovi XPC Barebone DH410 e DH410S

Dopo il successo del modello XH410G nel formato da 3 litri, lanciato sul mercato qualche settimana fa e primo modello Shuttle per processori Intel Comet Lake, due nuovi modelli, il DH410 e il DH410S, introducono la decima generazione di processori Core nella famiglia di mini-PC in formato da 1,3 litri.

Basati sull’omonimo chipset Intel H410, sia l’XPC Barebone DH410 che il DH410S supportano i processori Intel Core della generazione “Comet Lake” con TDP fino a 65 Watt. Possono così essere incorporate anche varianti particolarmente potenti quali ad esempio i processori Core i9-10900 con 10 core e 20 thread. Grazie a due slot SO DIMM è possibile integrare moduli RAM DDR4 da 64 GB.

Entrambi i modelli supportano il multi-monitoring, il DH410 con risoluzione 4K a 60 Hz grazie a HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2. Eventualmente è possibile aggiungere un connettore VGA analogico sul retro dell’apparecchio per cui rimangono sempre liberi due dei tre collegamenti disponibili.

“Entrambi i barebone sono piattaforme mini PC versatili e robuste che convincono anche lontano dalla scrivania”, spiega Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels GmbH. “Campi di applicazione speciali sono l’industria, l’automazione e il controllo. Le prestazioni e i collegamenti di questi dispositivi non lasciano nulla a desiderare”.

Per quanto riguarda la dotazione il DH410 è in leggero vantaggio, mentre il DH410S ha un prezzo più conveniente. Il DH410 è dotato di 2× Gigabit Ethernet, 2× RS-232, 1× HDMI 2.0a, e di un supporto VESA. Per contro il DH410S presenta 1× Gigabit Ethernet, 1× USB 3.2 Gen 1 Type C e 1× HDMI 1.4b. Il supporto VESA in questo caso è disponibile come optional, mentre non vi sono interfacce RS-232. La connettività è fornita da otto porte USB.

Entrambi modelli hanno dimensioni particolarmente compatte: in soli 19 x 16,5 x 4,3 cm (DWH) trovano spazio un drive da 2,5 pollici (HDD/SSD) e un SSD NVMe con interfaccia M.2. Sono dotati inoltre di lettore SD. Grazie all’accessorio Shuttle WLN-M è possibile integrare successivamente una WLAN da 5 GHz.

Il pulsante Remote Power On permette di avviare il dispositivo a distanza, come è necessario nelle installazioni fisse in cui il pulsante risulterebbe difficilmente raggiungibile. E grazie all’accessorio DIR01 l’installazione fissa è possibile su guida DIN.

Riassumendo sono disponibili come optional gli accessori seguenti: base per il funzionamento in verticale (PS02), cavo di collegamento per pulsante Remote Power On (CXP01), modulo WLAN/Bluetooth con antenne (WLN-M), cavo di collegamento VGA (PVG01), telaio da 19” per il montaggio su rack a 2 altezze diverse (PRM01), kit per guida DIN (DIR01) e kit LTE (WWN03).

Il prezzo consigliato da Shuttle per il DH410 è di 279 euro, il DH410S costa invece 249 euro (I prezzi si intendono IVA al 22 % inclusa. Entrambi i modelli sono già disponibili presso i partner selezionati.