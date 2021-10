Recensione Razer Wolverine V2 Chroma, una netta evoluzione della specie

Con il lancio delle nuove console di Microsoft e Sony, come già discusso nell'occasione dell'articolo dedicato alle cuffie GXT 323W Carus di Trust, diverse aziende si sono impegnate per produrre nuovi accessori dedicati ai videogiocatori più incalliti, dalle cuffie ai gamepad e così via.

Circa tre anni fa abbiamo avuto l'opportunità di testare il gamepad Wolverine Tournament Edition di Razer, rimanendone piacevolmente colpiti, che non è venuta meno ai suoi impegni realizzandone una nuova versione in occasione del lancio delle Xbox Series X|S.

Diamo dunque il benvenuto al nuovo Wolverine V2, netta evoluzione del suo predecessore ed ugualmente disponibile in due versioni che si differenziano per feature e prezzo, naturalmente, concorrendo ai vertici della categoria assieme al Controller Wireless Elite per Xbox Series 2 di Microsoft.

La versione base - naturalmente meno costosa e disponibile ad un prezzo di circa 125€ - risulta disponibile nelle colorazioni bianca e nera, vanta due pulsanti multifunzione programmabili sul bordo superiore unitamente ai noti pulsanti mecha-tattili di Razer, ed offre una connessione cablata fissa tramite USB.

La versione più costosa - denominata Chroma ed oggetto di questa recensione, disponibile ad un prezzo di circa 200€ - vanta in più quattro ulteriori tasti personalizzabili disponibili sul retro, levette intercambiabili, D-Pad circolare, retroilluminazione RGB personalizzabile e connessione tramite cavetto USB Type C scollegabile.

Quale migliore occasione/scusa per passare un weekend a tema videogiochi se non questa? 😁