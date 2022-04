KIOXIA U366 128GB, in prova la chiavetta USB per eccellenza

Sin dal loro debutto sul mercato, i dispositivi di archiviazione USB hanno ricevuto i più stravaganti appellativi nella nostra lingua. Tra questi ve n'è principalmente uno oltre a "pennetta", ossia "chiavetta USB".

La U366 128GB fornitaci da KIOXIA oggetto di questa recensione non è altro che il più chiaro esempio di "chiavetta USB", grazie al suo design elegante e ricercato che mira a farla nascondere in un comune mazzo di chiavi, al fine di offrire la massima portabilità.

Il prezzo di questa chiavetta nel taglio da 128GB si aggira intorno ai 25/30€. KIOXIA offre inoltre i tagli da 16GB, 32GB e 64GB, con prezzi che si aggirano dai circa 10€ per il modello da 16GB a 20€ per quello da 64GB.

La "chiavetta" è arrivata in redazione all'interno del classico blister che potrà trovare anche l'utente finale al momento dell'acquisto, con il prodotto che risulta "sigillato" da un guscio di plastica trasparente che al contempo lo mette in risalto.

Viene inoltre sottolineata la garanzia di ben 5 anni, decisamente apprezzata su dispositivi del genere, unitamente alle caratteristiche tecniche elencate in breve.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.

La suddetta U366 128GB di KIOXIA riporta sul retro la città di Taiwan come luogo di produzione, al contrario della precedentemente testata U365 256GB che risultava prodotta in Giappone. Com'è possibile notare già a prima vista, si tratta senz'altro di una evoluzione della Toshiba U363 da 32GB che abbiamo testato a Febbraio del 2018.

Questa è caratterizzata come già anticipato da un design elegante e ricercato, nonchè realizzata tramite un corpo metallico che grazie all'apposito anello gli permette di camuffarsi nell'eventuale portachiavi, sopratutto date le contenute dimensioni pari a 39mm massimi in lunghezza, per 12,2mm di larghezza e 4.5mm di altezza, per appena 6g circa complessivi di peso.

KIOXIA ci tiene come sempre a sottolineare la compatibilità con lo standard USB 3.2 Gen1, nonchè l'ampio range di temperature di esercizio (da 0 °C a 50 °C senza condensa) e conservazione (da -20 °C a 60 °C) supportati dalla stessa.

Dato il tipo di assemblaggio che, al contrario degli altri modelli testati sino ad ora, non offre un guscio in plastica bensì un corpo in metallo, sfortunatamente non abbiamo potuto dare uno sguardo al suo interno.. avremo potuto tagliarla a metà con il dremel, ma non era certo il caso! 😂

In ogni caso, non ci viene difficile credere che all'interno vi siano gli ormai ben conosciuti chip di memoria a marchio KIOXIA (Si tratta delle nuove soluzioni BiCS Flash di tipo TLC), amministrati dal controller a marchio Toshiba, entrambi ovviamente "fatti in casa".

• Ricordiamo che al posto del FAT32, usualmente KIOXIA ha spesso usato il file system exFAT in quanto creato appositamente, oltre che per i dispositivi di archiviazione mobile, per essere compatibile con più sistemi operativi e diversi prodotti, senza dimenticare il supporto ai file con dimensioni maggiori di 4GB e cartelle con più di 1000 file.

L'elegante KIOXIA U366 128GB arriva con formattazione predefinita di tipo FAT32, e garantisce un totale di 116GB disponibili (Superiori dunque ai 115.2GB suggeriti dal produttore sul retro della confezione).

Com'è possibile notare, la pendrive U365 riesce a superare ampiamente le aspettative prospettate dal produttore dei 200MB/s in lettura. Mediamente, durante i nostri test, abbiamo osservato velocità di lettura sempre superiori, con picchi di 220-230MB/s!

La velocità media di accesso alla memoria è di 0.39ms, mentre la velocità di scrittura si attesta intorno ai 35-40MB/s. Un valore come sempre non troppo elevato, ma comunque migliore rispetto ai prodotti appartenenti a tale fascia di prezzo (Anche rispetto a quanto ottenuto dalla U365 da 256GB) e tutto sommato consono al tipo di utilizzo SoHo a cui è destinata.

Considerando il design, unitamente ai materiali utilizzati per la costruzione e le performance ottenute nei nostri test, e ponendola a confronto con le proposte concorrenti che sul mercato si trovano a circa 20€, non possiamo fare altro che promuovere a pieni voti questa KIOXIA U366 da 128GB.

Si ringrazia come sempre KIOXIA per il sample gentilmente offerto 😇

A presto con l'articolo dedicato alla microSD EXCERIA Plus da ben 1TB e Buona Pasqua a tutti!