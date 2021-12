Forspoken, debutto fissato per il prossimo 24 Maggio (2022)

Ai The Game Awards di questa notte, SQUARE ENIX e Luminous Productions hanno mostrato un nuovo trailer per il titolo di debutto dello studio, Forspoken, che annuncia la data d'uscita del gioco in tutto il mondo: il 24 maggio 2022. Il trailer è stato presentato dalla star di Forspoken, Ella Balinska, che interpreta la protagonista Frey Holland, e dall'attrice Pollyanna McIntosh (serie The Walking Dead), che si è unita al cast per interpretare la spietata Tantha Prav.

Nel nuovo trailer, i fan possono dare un'occhiata alla misteriosa terra di Athia e incontrare alcuni degli abitanti rimasti. Ci sono anche nuove informazioni sulla "Rovina", ovvero un devastante miasma che corrompe incessantemente tutto quello che tocca. In qualche modo, Frey è sopravvissuta a questo strano fenomeno, offrendo così un filo di speranza ad Athia.

Le nuove immagini di gioco piene d'azione del trailer mostrano il modo in cui la missione di Frey ad Athia la porterà a scoprire varie ambientazioni in cui imparerà ad usare il suo parkour magico per viaggiare per questa terra sconosciuta in modo fluido e veloce. Si vedono anche alcune delle abilità magiche che userà per combattere le bestie feroci di Athia che incontrerà lungo il suo cammino, inclusi gli Zombie della Rovina e il Jabberwock, appena svelati.

I giocatori hanno incontrato anche un nuovo personaggio di Forspoken, Tantha Prav, la malvagia strega impazzita interpretata dall'attrice della serie TV The Walking Dead, Pollyanna McIntosh. "È stato incredibile interpretare Tantha Prav, e non vedo l'ora che i giocatori la incontrino e la conoscano così come la vede Frey: una forza della natura inarrestabile e senza rimorsi, piena di segreti." ha dichiarato la McIntosh. "Dimostrerà di essere un'avversaria spietata per i giocatori che seguiranno Frey nel suo viaggio nella terra di Athia."

SQUARE ENIX e Luminous Productions hanno anche svelato i dettagli della Digital Deluxe Edition, il cui pre-order è disponibile da oggi. La Digital Deluxe Edition include dei fantastici bonus, tra cui:

Kit di risorse rare (incluso solo nella Digital Deluxe Edition per PlayStation5);

Mini artbook (download digitale);

Mini-colonna sonora (download digitale);

DLC prequel "Forspoken: In Tanta We Trust".

Chi effettuerà il pre-order della Digital Deluxe Edition riceverà anche gli oggetti e l'equipaggiamento, descritti qui di seguito, che saranno d'aiuto nel corso dell'esplorazione di Athia:

Mantello Senza limiti, collana Combo di simboli, unghie Supporto aptico e il kit di creazione iniziale (PS5);

Mantello Élite, collana Combo spettrale e unghie Esplosione prismatica (PC).

Da oggi, inoltre, è possibile effettuare il pre-order della Digital Standard Edition. Coloro che lo faranno per la Digital Standard Edition per PS5 o PC (su STEAM, Epic Games Store o Microsoft Store), al lancio riceveranno anche i bonus del pre-order elencati qui sopra per le rispettive piattaforme.

La versione fisica (su disco) del gioco sarà anche disponibile presso retailer selezionati. I pre-order della versione fisica (su disco) sono soggetti alla disponibilità e ai programmi dei retailer locali.

Progettato per PS5, Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un’esperienza di gioco mai vista prima che fonde l’arte con le tecnologie più all’avanguardia. Forspoken uscirà simultaneamente su PS5 e PC (su STEAM, Epic Games Store o Microsoft Store) il 24 maggio 2022.

Per saperne di più su Forspoken, visita: www.forspoken.com.