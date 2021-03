Sniper Ghost Warrior Contracts 2, pubblicato il primo gameplay trailer

CI Games è lieta di svelare il primo video di gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Questo nuovo trailer si focalizza sulle caratteristiche next-gen del nuovo Contracts 2, che porta la serie di Sniper Ghost Warrior verso nuovi livelli e distanze.

Nei panni del cecchino assassino Raven, i giocatori utilizzeranno equipaggiamenti e armi autentiche in mappe sandbox su larga scala mentre tracciano ed eliminano i bersagli utilizzando una gran varietà di approcci. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà disponibile il 4 giugno 2021 per PS5, PS4, Xbox SeriesX/S, Xbox One e PC.

È ora possibile effettuare il pre-order dell'edizione fisica per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One ricevendo come bonus, armi esclusive e skin pack (solo presso retailer selezionati). La serie Sniper Ghost Warrior è il franchise di sniping in prima persona più venduto di tutti i tempi, con oltre 11 milioni di copie vendute in tutto il mondo e CI Games è felice di poter continuare a lavorare su questa serie grazie all'attesissimo sequel.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è il capitolo più emozionante di sempre e aggiunge un livello completamente nuovo di sfida con uno sniping a distanza estrema di bersagli a oltre 1.000 metri di distanza, oltre a un arsenale di altre nuove funzionalità:

Sniping con un range estremo di 1000 m+

Una spettacolare campagna per giocatore singolo ambientata nel Medio Oriente moderno, con 5 mappe sandbox distinte e con una varietà di aree interattive completamente accessibili

Realismo di livello superiore con gadget autentici e armi personalizzabili per adattarsi a diversi stili di Gioco

Missioni rigiocabili che possono essere completate in diversi modi, con ricompense sbloccabili per il raggiungimento di tutti gli obiettivi

Funzionalità next-gen: tempi di caricamento migliorati e immagini migliorate con risoluzione 4K nativa

Avversari più intelligenti con tattiche migliorate

I fan della serie, possono subito effettuare il pre-order delle edizioni fisiche di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. I bonus pre-order includono:

Marcus Tactical: Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità

FFF-45 ACP Luring Pistol: Un'arma letale con speciali munizioni per esca

Due Weapon Skin

Per maggiori informazioni su Sniper Ghost Warrior Contracts 2,

visita www.SniperGhostWarriorContracts2.com.