MotoGP 21 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Milestone e Dorna Sports S.L. sono liete di annunciare l'uscita di MotoGP21, il nuovo capitolo della serie di simulazione di corse su due ruote, pronto a sbarcare sulle console next-gen. Il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC, Steam ed Epic Games Store.

Con la stagione ufficiale 2021, arricchito dalla potenza delle console di nuova generazione, MotoGP 21 offrirà un'esperienza più reale che mai, potenziata da diverse nuove funzionalità, come la penalità sul giro lungo, il recupero della moto e la temperatura dei freni. I miglioramenti di gameplay nella vita reale miglioreranno le vibrazioni della simulazione, insieme alla carriera manageriale, quest'anno con il percorso dello Junior Team.

Le nuove caratteristiche iconiche di gameplay hanno l'obiettivo di creare incredibili simulazioni di corse che i giocatori non hanno mai sperimentato prima. Bike Retrieval cancellerà il respawn dalla tua mente. Se cadi dovrai rimetterti in moto il prima possibile, come nelle gare vere; Brake Temperature significa monitorare la temperatura dei freni per avere sempre la situazione sotto controllo; con Long Lap Penalty non sarai più perdonato, se infrangi le regole dovrai correre su una parte più lunga della pista come penalità.

I giocatori che giocano su PlayStation 5 e Xbox Series X apprezzeranno la risoluzione dinamica fino a 4K, insieme a 60FPS. La qualità è migliorata e l'illuminazione potenziata crea un'atmosfera che trasmette la sensazione di una vera gara. I tempi di caricamento sono più rapidi e per i fanatici delle competizioni, il multiplayer è ora fino a 22 piloti. I giocatori PlayStation apprezzeranno anche l'incredibile PS5 DualSense , inclusi feedback aptico e trigger adattivi.

Infine, la carriera manageriale è la quinta essenza dell'esperienza manageriale, con strumenti strategici approfonditi, il percorso Junior Team e il prezioso editor. Grazie a questo, la personalizzazione rimarrà un pilastro chiave dell'esperienza di gioco globale e, per la prima volta, MotoGP 21 avrà una selezione di adesivi dei creator per rendere la tua livrea * unica e personalizzata come la tua icona web preferita!

*Le livree delle moto verranno aggiornate in poche settimane dopo D1, gli adesivi dei creatori saranno utilizzabili su Buttpatch, numero di gara e casco.

Spunti di lettura:

Milestone annuncia MotoGP 21, al debutto il 22 Aprile (2021)

MotoGP 21, disponibile il primo trailer gameplay