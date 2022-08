Forspoken, disponibile un nuovo esteso gameplay trailer

SQUARE ENIX e Luminous Productions hanno pubblicato un nuovo trailer di dieci minuti con il gameplay dell'attesissimo GdR d'azione Forspoken. Il trailer mostra i combattimenti magici e il parkour di Forspoken in azione, oltre ai nemici corrotti e al mondo meraviglioso e crudele che potrà essere esplorato all'uscita del gioco il 24 gennaio 2023.

Le nuove immagini di gioco offrono un'anteprima approfondita di alcune delle aree esplorabili ad Athia, inclusa Cipal, l'ultimo rifugio degli abitanti di Athia fuggiti dalla devastante Rovina, una potente forza che corrompe tutti e tutto ciò che tocca. Cipal è un luogo importante per Frey, dato che è lì che può ottenere e scambiare informazioni e oggetti prima di avventurarsi verso le terre e le bestie corrotte che dovrà affrontare nel tentativo di salvare Athia.

Il trailer segue Frey nel corso di una missione che le è stata affidata dall'archivista di Athia, Johedy. La vediamo spostarsi nelle terre selvagge di Praenost e Avoalet. Vengono mostrati anche i vari nemici che Frey dovrà affrontare, oltre alla versatilità delle sue abilità magiche. Potrai annientare i nemici con la magia, combattere in modo controllato e sferrare una raffica di incantesimi veloci od optare per un approccio più metodico lanciando attacchi potenti e calcolati sui tuoi avversari. In Forspoken, non esistono due battaglie uguali.

Vedrai anche da vicino le abilità di parkour magico di Frey, che le permettono di attraversare Athia agilmente e velocemente mentre si prepara per la sua prossima battaglia. Grazie a questo sistema, potrai esplorare gli ambienti rigogliosi di Athia e ottenere una serie di ricompense che miglioreranno l'avventura e le abilità di Frey, tra cui il mana, che serve a sbloccare nuove abilità magiche, potenti pezzi d'equipaggiamento che conferiranno dei bonus e un aumento delle statistiche, oltre a degli oggetti per la creazione e lo scambio e altro ancora. Il parkour magico di Frey può anche essere usato insieme alle sue abilità di combattimento, così da schivare gli attacchi nemici mentre infligge danni in modo veloce e fluido.

Square Enix e Luminous Productions hanno anche svelato un artwork inedito della protagonista Frey Holland. Con delle nuove abilità magiche e il bracciale senziente Cuff, la nuova illustrazione mostra Frey come una forte eroina di Athia, pronta ad affrontare tutte le peripezie che l'attendono nella sua avventura in cui dovrà salvare gli abitanti rimasti e ritrovare la strada di casa.

Progettato per PlayStation5 (PS5), Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un’esperienza di gioco mai vista prima che fonde l’arte con le tecnologie più all’avanguardia.

Forspoken uscirà contemporaneamente su PS5 e PC (su STEAM, Epic Games Store o Microsoft Store) il 24 gennaio 2023, e può già essere pre-ordinato. Il DLC Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile nell'estate del 2023.