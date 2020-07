Arctic Accelero Xtreme IV: un buon compagno per la Radeon RX5700 reference

Qualche mese fa ho comprato una Sapphire Radeon RX5700 reference, così da aggiornare la mia "vecchia" XFX Fury X, abbinata al dissipatore Raijintek Morpheus II. Oggi, dopo aver constatato come il dissipatore reference non sia proprio il massimo in quanto a capacità dissipante e rumorosità, ho deciso di effettuare un nuovo upgrade, montando sulla RX5700 il dissipatore Arctic Accelero Xtreme IV.

Questo dissipatore ha già qualche anno sulle spalle, ma è continuamente aggiornato da Arctic così che possa essere installato, senza grossi problemi, anche sulle schede video più recenti. Ho quindi deciso di installarlo sulla mia RX5700, nonostante sul web alcuni non siano rimasti pienamente soddisfatti di questa combo.

Quali sono, effettivamente, i punti di forza e di debolezza dell'Arctic Accelero Extreme IV in combinazione con la Radeon RX5700 reference? Andiamo a scoprirlo!

Pagina Ufficiale: Arctic Accelero Xtreme IV