SilverStone ECU06, a chi serve una porta USB Type C 3.2 Gen2X2 da 20Gbps?

Pagina 1 di 5

Durante i test dell'adattatore MS12 di SilverStone, dedicato all'installazione per utilizzo in mobilità dei veloci SSD NVMe, abbiamo evidenziato le limitazioni riguardanti le porte USB Type C presenti sulle motherboard in nostro possesso.

Sebbene entrambe le AsRock B450 Steel Legend e la GigaByte B550i PRO AX vantassero la presenza di una porta USB 3.2, dicitura "altisonante" per chi non ne conosce le effettive referenze, le stesse risultano ugualmente limitate ad una banda pari a 10Gbps in quanto compatibili con il protocollo Gen 2X1.

Praticamente la metà di quanto offerto dallo standard Gen 2x2 il quale, con i suoi 20Gbps di banda, rappresenta al momento la massima velocità di trasferimento per la connessione USB (Oltre vi è la Thunderbolt 3, capace di trasferire dati fino alla velocità di 40Gbps).

Ebbene, laddove vi sia la necessità di sfruttare appieno dispositivi come l'adattatore MS12 oppure tecnologie come la VR e relativi visori, SilverStone ha realizzato per chi ne avesse bisogno la scheda di espansione ECU06.

Sfruttando la connessione PCI Express 4X unitamente al controller ASMedia ASM3242, questa offre una singola porta USB Type C 3.2 Gen 2x2 da 20Gbps, e viene proposta al prezzo di circa 70€ alla data di stesura di questo articolo.

Siete dunque curiosi di vedere cosa può realmente fare tale scheda di espansione rispetto alla nostra motherboard? 😎

Spunti di lettura:

Recensione KIOXIA XG6 1TB, SSD NVMe PCIe 3X4 a tutto tondo

Recensione KIOXIA BG4, SSD NVMe da 1TB grande quando una moneta

SilverStone MS12 in prova, gli SSD M.2 NVMe diventano agilmente una chiavetta USB Type C

SilverStone TP03-ARGB e TP04 in prova, dissipiamo i calorosi SSD NVMe M.2