Celly SLIDE 1, in prova gli auricolari true wireless designed in Milano

Sebbene il mercato delle cuffiette con cavo tenga ancora botta, nonostante un graduale abbandono del jack da 3,5mm da parte dei dispositivi mobili in genere e via dicendo, negli ultimi anni abbiamo visto crescere la disponibilità di sempre più cuffiette senza fili.

Grazie ad un prezzo sempre più accessibile e tecnologie che via via stanno maturando, unitamente al comfort d'uso che deriva dall'assenza del cavo, il mercato delle cuffiette "true wireless" risulta ad oggi più florido che mai.

La storica azienda Celly, nata in Italia nel 1998 e con oltre 20 anni di esperienza nel mercato degli accessori per la telefonia mobile, al fine di dimostrare quanto sopra indicato ci ha proposto di testare una delle sue soluzioni di punta di questa fascia, ossia le cuffiette SLIDE1.

Con un design che ricorda molto da vicino l'ormai iconico design con capsule a goccia, e capaci di riprodurre agilmente i vari contenuti multimediali oltre che le chiamate per tutto l'arco della giornata, le cuffiette Slide1 di Celly vantano una esclusiva custodia di ricarica, la quale offre un display numerico che indica in tempo reale l'autonomia residua della batteria interna.

Disponibili sia negli store fisici che online come Amazon in due colorazioni, bianca o nera uniforme sia per cuffiette che custodia di ricarica, attualmente lo street-price delle cuffiette Slide1 di Celly si attesta sulle 50€ circa.

→ Unboxing e specifiche tecniche:

Le cuffie SLIDE1 di Celly sono arrivate nei nostri laboratori all'interno della medesima confezione retail che ogni utente può trovare al momento dell'acquisto.

Questa vanta uno sportellino con chiusura magnetica che permette di dare uno sguardo al prodotto da vicino, il quale allo stesso tempo integra un riepilogo delle funzioni offerte.

All'interno della confezione abbiamo trovato, in maniera ben riposta:

le cuffiette unitamente alla custodia di ricarica;

cavetto di ricarica Type C lungo circa 30cm;

manuale d'istruzioni in varie lingue.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.

Di seguito un sunto delle specifiche tecniche:

→ Il prodotto nel dettaglio:

Come già anticipato, uno dei principali tratti distintivi del prodotto è proprio la particolare custodia di ricarica. Avente la forma di un ellissoide con dimensioni pari a 71.6*37.7*29.3mm, questa è realizzata in materiale termoplastico di colore nero (Finitura lucida sui bordi, opaca sulle due facce).

Al suo interno si cela una batteria dalla capacità di 500mAh, ricaricabile tramite porta USB TypeC, la cui autonomia residua viene chiaramente indicata tramite un display numerico con retro-illuminazione bianca, il quale tende a "scomparire" quando non è in funzione.

In media questa è capace di ricaricare circa 7 volte entrambe le cuffiette.

Il prodotto prende il nome "slide" proprio dal meccanismo in cui si possono estrarre le cuffiette da tale custodia, in quanto basta semplicemente farle "scorrere" per poterle rimuovere sicuramente dalla loro sede di ricarica con aggancio magnetico.

Le singole cuffiette vantano come già anticipato l'ormai iconico design con capsule a goccia, sono caratterizzate da una finitura di colore nero lucido e pesano appena 3g l'una. Ognuna di esse possiede un LED di stato (Rosso in fase di ricarica, Blu in fase di connessione), e si connette alla basetta di ricarica tramite i due pin presenti sulla base del gambo.

Al loro interno si cela una minuscola batteria con capacità pari a 30mAh, che in media riesce a garantire quasi 2H di utilizzo.

A differenza di altri modelli in commercio, le SLIDE1 permettono di utilizzare anche singolarmente i due articolari. Ciò può avvenire a discrezione dell'utente, in quanto non esiste una cuffietta "principale" data la presenza del microfono e del modulo Bluetooth asincrono su entrambe (Raggio di connessione pari a circa 10m).

L'accensione avviene non appena vengono estratte dalla custodia, lo spegnimento automatico invece avviene 5 minuti dopo l'assenza di connessione (Per riaccenderle bisogna re-inserirle nella custodia).

Ognuna di esse offre un pulsante multifunzione, il quale garantisce specifiche funzioni sia in modalità MONO (Play/Pause, rispondere o rifiutare una chiamata, attivare l'assistente vocale) che durante l'utilizzo di entrambe in modalità STEREO (Cambio traccia e gestione del volume).

→ Test sul campo e considerazioni finali:

Come da tradizione, anche per le SLIDE1 di Celly ho effettuato il classico "test sul campo", accoppiandole al mio fidato Mi Note 10 Lite ed utilizzandole durante diversi momenti della giornata, dall'ascolto di musica e visione di film durante la notte.

Il comfort d'uso è abbastanza buono, sopratutto considerando che si tratta di un paio di cuffie con capsule a goccia che si poggia all'interno del padiglione. Naturalmente bisogna fare attenzione durante l'utilizzo nei primi giorni, specialmente per chi non è abituato a portare cuffie che non abbiano il classico gommino in silicone a far pressione.

Una volta presa l'abitudine della "vestibilità" e dell'utilizzo dei controlli touch, sarà quasi come non averle addosso.

Per quanto riguarda la qualità dell'audio, il volume massimo risulta di poco più alto rispetto alla media. I toni risultano piuttosto "mediati", con una lieve tendenza a preferire quelli alti rispetto ai medio/bassi (Niente che una veloce passata di equalizzatore non possa risolvere in base alle preferenze dell'utente).

Molto buona la qualità dell'audio in chiamata, sia utilizzandole in MONO oppure in coppia, piuttosto preciso il microfono. L'autonomia riscontrata durante i test rispecchia più o meno il valore suggerito del produttore, in quanto vicina alle circa 1.5h con utilizzo medio (da moltiplicare per circa 7 volte se si considera la basetta di ricarica), mentre la connessione - apparta molto stabile durante i test - in caso di spazi aperti viene mantenuta per circa 10m (Come di consueto qualcuno in meno se ci stanno pareti in mezzo).

Tirando le somme si tratta dunque di ottimo paio di cuffie, caratterizzato da una elevata qualità costruttiva unita a soluzioni fuori dal comune, il cui unico difetto - giustificato dal prezzo - è l'assenza del sistema di cancellazione attiva del rumore.

Si ringrazia Celly per il sample gentilmente offerto 😇