MediaTek anticipa tutti, ecco il SoC Dimensity 9000 prodotto a 4nm

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Se sul fronte PC troviamo Intel impegnata a contrastare l'avanzata di AMD con i nuovi Core i9 12900K accoppiati alle velocissime RAM DDR5, sul fronte mobile troviamo una sempre più agguerrita MediaTek che quest'anno anticipa persino Qualcomm, tutt'ora "dormiente" circa le novità per gli smartphone del 2022.

Arriva oggi l'annuncio del nuovo SoC Dimensity 9000, top di gamma per i futuri smartphone e primo tra tutti ad esser realizzato tramite il processo produttivo TSMC N4, ergo a 4nm, puntando sia sull'efficienza che sulle massime prestazioni possibili.

Al suo interno troviamo una CPU octa-core organizzata a tre cluster, dove capeggia un singolo e prestante core Cortex-X2 di ARM con frequenza massima di 3.05GHz (Prestazioni +16% e 2X Machine Learning rispetto al Cortex-X1), accompagnato da tre core Cortex-A710 ad alte prestazioni con frequenza massima di 2.85GHz (Prestazioni +10% ed efficienza migliorata del 30% rispetto al Cortex-A78), supportato infine da un quartetto di Cortex-A510 (Prestazioni +35% rispetto al Cortex-A55).

Per quanto riguarda il lato memorie, tale SoC offre un controller 4 x 16-bit CH che supporta le nuove memorie LPDDR5X @3750MHz per una banda passante totale di ben 60GB/s (Offrendo inoltre la compatibilità con le più "conservative" LPDDR5 @3200MHz da 51.2GB/s).

Come ciliegina sulla torta troviamo infine la nuova iGPU top gamma Mali-G710 MP10 operante a ben 850MHz, terza generazione dell'architettura Valhall, con supporto ray tracing tramite API Vulkan per Android, e display fino a risoluzione WQHD+ @ 144Hz o FHD+ @ 180Hz.

VIA - HDBlog.it

Non manca ovviamente il modem 5G integrato capace di raggiungere una velocità di download massima di 7Gbps, connessioni Bluetooth 5.3 e WiFi 6E 2x2, ISP HDR a 18bit che può registrare contemporaneamente filmati in 4K HDR da tre fotocamere o gestire un singolo sensore da 320MPx, e tanto altro.

La carne al fuoco è davvero tanta, e siamo davvero curiosi di scoprire come andrà a finire questa battaglia tra MediaTek, Qualcomm e Samsung (Che ricordiamo a breve introdurrà dei SoC con grafica RDNA 2 di AMD), tutte all'inseguimento di Apple e dei suoi SoC.

In ogni caso a quanto pare non ci vorrà molto prima di vedere questo SoC a bordo di nuovi smartphone, che verranno realizzati come da voci di corridoio da svariati produttori, anche entro il primo trimestre del 2022 (La fonte cita vivo, realme, Xiaomi ed OPPO, Samsung, Motorola e OnePlus).