PlayStation 5, Sony pubblica il video teardown ufficiale

Sebbene si trovi in ampio ritardo rispetto a Microsoft, la quale ha svelato l'interno della sua futura console da ormai diversi mesi, Sony ha finalmente pubblicato il video teardown ufficiale dell'attesissima PlayStation 5.

Questo offre innanzitutto una "reale" impressione sulle dimensioni, davvero importanti se messe a confronto con quelle delle precedenti console, necessarie per offrire l'adeguato raffrescamento del SoC custom realizzato da AMD e mantenere allo stesso tempo una contenuta rumorosità (Il tutto da verificare quando la console sarà disponibile, ovviamente!).

Il video svela inoltre diverse importanti informazioni che, forse ancor più di XBox Series X, dimostrano quanto anche questo prodotto si avvicini molto all'ecosistema degli attuali computer da gioco.

In prima battuta possiamo notare che Sony ha deciso di optare per il metallo liquido al posto della classica pasta termica, così da massimizzare lo scambio termico tra il SoC e l'importante dissipatore su cui soffia una ventola da 120mm alta 45mm.

Ma ancor prima di arrivare alla motherboard della console, il teardown ci rivela che in "semplici passi" è possibile rimuovere la scocca esterna per ampliare la memoria della stessa.. a quanto pare tramite un "classico" SSD NVMe in formato M.2!

Agli occhi degli appassionati più smaliziati, questa mossa potrebbe mettere seriamente in cattiva luce le schede di espansione delle nuove XBox Series X|S, semplici da installare ma molto costose rispetto alla loro capienza (Vedi il recente annuncio di Seagate). Ovviamente dovremo attendere conferme direttamente da Sony, non è detto che "tutti" gli SSD attualmente disponibili in commercio con questo formato saranno ugualmente supportati (Per via delle differenti velocità e quant'altro).

Di seguito il video teardown ufficiale:

