It Takes Two, EA e Hazelight condividono un nuovo trailer gameplay

In previsione dell'uscita, prevista il 26 marzo, di It Takes two, titolo di avventura co-op sviluppato dallo studio che ha vinto il premio BAFTA con A Way Out, EA e Hazelight Studios hanno rilasciato un nuovo trailer che mostra il gameplay.

Il videogioco, ricco di sfide che lo rendono trasversale, porterà i giocatori in una fusione metaforica di gameplay e narrazione, oltrepassando i confini dello storytelling interattivo come mai prima d'ora.

In It Takes Two i giocatori vestiranno i panni di due partner in conflitto, Cody e May, che vengono trasformati in bambole per mezzo di una magia sconosciuta. Intrappolati in un mondo stravagante in cui l'imprevisto si nasconde dietro ogni angolo, dovranno imparare loro malgrado a superare le loro differenze, a salvare la loro relazione in frantumi e a trovare la strada per tornare a casa dall'amata figlia Rose.

Disponibile ora per il preordine, It Takes Two verrà lanciato nei negozi fisici e digitali il 26 marzo 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam al prezzo di 39,99 Є. Tutti i giocatori che acquisteranno il gioco su PlayStation 4 o Xbox One potranno eseguire gratuitamente l'aggiornamento alla nuova generazione il giorno stesso.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornato sul titolo, visita il sito ufficiale a questa pagina.