Seagate presenta la nuova scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X|S

Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) oggi ha presentato ufficialmente la scheda di espansione di memorizzazione Seagate per Xbox Series X|S, che offre 1 TB di ulteriore spazio di memorizzazione esterna e garantisce un'esperienza di gioco semplificata, con le stesse prestazioni e velocità offerte dalle unità SSD interne delle console e dalla tecnologia Xbox Velocity Architecture.

Progettata in collaborazione con Microsoft, la scheda di espansione Seagate per Xbox Series X|S è l'unico dispositivo di memorizzazione esterna che consente agli utenti di ottenere le stesse prestazioni fornite dalla tecnologia Xbox Velocity Architecture per i giochi ottimizzati per le console Xbox di nuova generazione.

Questa scheda di memorizzazione, appositamente realizzata, replica perfettamente le funzionalità fornite dalle unità SSD interne delle console Xbox Series X e Xbox Series S, ed aggiunge 1 TB di capacità per consentire ai giocatori di raccogliere insieme ai nuovi giochi anche quelli delle quattro generazioni di Xbox precedenti, inclusi i giochi per Xbox One, Xbox 360 e per la versione originale della Xbox.

"Seagate è entusiasta di ricoprire un ruolo chiave nel campo dei sistemi da gioco di prossima generazione. Grazie a un nuovo standard di prestazioni, i giochi saranno più dinamici, visivamente sbalorditivi e coinvolgenti che mai.", afferma Jeff Fochtman, Senior Vice President di Seagate. "La tecnologia della scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X|S Seagate mette a disposizione ulteriore spazio di memorizzazione per i giochi alla massima velocità, replicando l'esperienza della memoria SSD interna della console. Siamo orgogliosi di unire le nostre forze a quelle di Xbox e non vediamo l'ora di aiutare i giocatori a vivere esperienze di gioco altamente realistiche."

Questa scheda di espansione di memorizzazione, dal design elegante, è ottimizzata per utilizzare i giochi della console Xbox dall'unità SSD interna o dalla scheda di espansione di memorizzazione, senza sacrificare grafica, velocità, tempi di caricamento o frequenza dei fotogrammi.

La scheda di espansione di memorizzazione Seagate per Xbox Series X|S include una garanzia limitata di tre anni e sarà disponibile dal prossimo trimestre al prezzo di 259,99 €.

Per accedere alle ultime novità e per ulteriori informazioni sulla scheda di espansione di memorizzazione Seagate per Xbox Series X|S, visita il sito ufficiale a questa a pagina.