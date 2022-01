Rainbow Six Extraction, svelati i requisiti hardware della versione PC Windows

In attesa del debutto ufficiale di Raimbow Six Extraction, ricordiamo previsto per il prossimo 20 Gennaio (2022), Ubisoft ha svelato i requisiti hardware minimi e raccomandati per farlo girare su PC Windows.

Originariamente denominato "Quarantine" e strutturato come un free-roaming sci-fi, questo shooter tattico cooperativo riprende le fondamenta di Raimbow Six Siege, tra cui l'engine grafico AnvilNext su cui quest'ultimo è tutt'ora basato.

Naturalmente tale engine ha ricevuto tutti i vari aggiornamenti del caso ma, come già molti di voi hanno potuto notare dai trailer gameplay rilasciati, è chiaro che non si tratta di un titolo "propriamente next-gen", anzi.

Difatti, com'è possibile notare dalla tabella allegata qui sopra, la stessa Ubisoft raccomanda senza problemi l'utilizzo di piattaforme mainstream della precedente generazione (CPU Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 2600X, GPU Nvidia RTX 2060 o AM RX 5600XT) per far girare il gioco a dettagli alti e risoluzione 1440p.

Come per Raimbow Six Siege ai tempi, Ubisoft ha deciso di puntare tutto sul gameplay, ricordiamo basato su di una cooperativa fino a tre giocatori che dovranno infiltrarsi in mappe infestate da alieni e quant'altro (Tecnicamente sempre le stesse e con obiettivi similari, se non per qualche variazione di volta in volta).

Dato quanto annunciato e mostrato in questi mesi, il nostro augurio è che tale titolo non finirà per risultare "la solita minestra riscaldata".. dato che di questi tempi sembra capitare troppo spesso!

