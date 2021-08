H510 Elite e Kraken Z63 in prova, realizziamo una gaming build premium con NZXT

Quanti di voi hanno avuto la possibilità di tastare con mano la "croccantezza" dei case di un tempo, spesso e volentieri tendenti al giallo dopo qualche mese oppure al massimo un anno di utilizzo, senza nemmeno sapere cosa si nascondesse al loro interno?

Probabilmente gli appassionati di "nuova generazione" non conoscono tali "emozioni" (Vi siete persi il "buono ed il cattivo tempo" ragazzi, lasciatemelo dire!). Proprio per non aver potuto osservare la loro evoluzione negli anni, non tutti riescono pienamente ad apprezzare la maestosità dei case che oggi sono progettati per mettere in risalto l'hardware al loro interno.

Dopo aver assemblato un gioiellino compatto e marchiato Raijintek poco più di un mese fa, con l'articolo di oggi vogliamo mettere in risalto l'eleganza e l'essenza di un case moderno, grazie ad un capolavoro che abbiamo realizzato in partnership con NZXT.

Dopo averci fatto assagiare in prima battuta la qualità dei suoi dispositivi di retroilluminazione, e successivamente uno dei dissipatori a liquido per CPU più popolari degli ultimi anni, l'azienda ha deciso di fornirci un sample del case H510 Elite in versione bianca ed un Kraken Z63 da 280, offrendoci la possibilità di scoprirne le qualità e, inoltre, di rendere giustizia alla componentistica della nostra configurazione di test principale.

Un'accoppiata decisamente di alto livello, non proprio accessibile a tutti (Alla data di stesura di questo articolo servono circa 380€ per portarsi entrambi a casa) e, proprio per tale motivo, desiderata dagli appassionati. Questa coppia di prodotti si distingue tanto per il design, elegante e pulito, quanto per la qualità dei materiali utilizzati.

Non dovrei farlo tra le righe di apertura di un articolo, ma devo sbilanciarmi: questa è la build più bella che abbia mai assemblato sino ad ora, in oltre 15 anni di attività! Buona lettura 😎