Apple presenta ben quattro iPhone 12, dal mini al Max ce n'è per tutti

Con circa un mese di ritardo rispetto alla ormai canonica tabella di marcia, la quale sino ad ora prevedeva l'annuncio dei nuovi smartphone durante i primi di Settembre, Apple ufficializza quest'oggi i nuovi iPhone 12, nelle varianti standard e Pro.

A primo impatto, le novità sostanziali di quest'anno sono due. Innanzitutto viene annunciata una versione "mini" del nuovo iPhone, che può contare su di un display con diagonale da 5.4", ed in secondo luogo viene un tantino rivisto il design. iPhone 12 standard vanta un display con diagonale d 6.1" come iPhone 12 Pro, mentre iPhone 12 Pro Max si spinge fino a 6.7".

Dai bordi arrotondati dei precedenti modelli, dai quali come iPhone 11 viene ripreso in toto il design frontale e posteriore realizzato in vetro, passiamo ad una cornice realizzata in alluminio con taglio netto che ricorda tanto i precedenti e famosi iPhone 4 e 5.

A differenza dello scorso anno, dove trovavamo un pannello LCD per i modelli più "economici", quest'anno per tutti e quattro viene adottato un display Super Retina XDR OLED, con densità media di 460 PPI circa (Niente 90Hz o 120Hz, se ne parla il prossimo anno!).

Identici dunque nell'aspetto, e per fortuna dati i prezzi mossi dallo stesso cuore. Al loro interno troviamo il nuovo SoC Apple A14 prodotto a 5nm, dotato di CPU esa-core e GPU quad-core (Entrambi con prestazioni del 50% superiori rispetto al precedente A14), accompagnato presumibilmente da 4GB di memoria RAM nelle varianti base e 6GB in quelle Pro (Da confermare inoltre se LPDDR4X oppure LPDDR5), oltre che dalla compatibilità con le nuove reti 5G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, iPhone 12 mini e standard vantano una doppia fotocamera da 12MPx con OIS sul retro (Standard con apertura f/1,6 ed Ultrawide f/2,4), con un terzo sensore da 12MPx posto sul frontale. Su iPhone 12 Pro e Max troviamo inoltre il terzo sensore posteriore da 12MPx, un teleobiettico con OIS con apertura f/2,0 per il primo ed f/2,2 per il secondo, oltre al sensore LiDAR che aiuterà ulteriormente nelle fasi di messa a fuoco (Sopratutto in condizioni di scarsa luminosità).

Diverse novità dunque per questa nuova linea di iPhone, alcune di maggiore rilievo rispetto ad altre, accompagnate come sempre da un prezzo di acquisto generalmente piuttosto salato. I nuovi iPhone 12 di Apple saranno disponibili in Italia - dal 23 Ottobre per la versione standard e dal 13 Novembre per le restanti - secondo tale listino prezzi:

iPhone 12 mini: 64GB - 839€ | 128GB - 889€ | 256GB - 1.009€

64GB - 839€ | 128GB - 889€ | 256GB - 1.009€ iPhone 12: 64GB - 939€ | 128GB - 989€ | 256GB - 1.109€

64GB - 939€ | 128GB - 989€ | 256GB - 1.109€ iPhone 12 Pro: 128GB - 1.189€ | 256GB - 1.309€ | 512GB - 1.539€

128GB - 1.189€ | 256GB - 1.309€ | 512GB - 1.539€ iPhone 12 Pro Max: 128GB - 1.289€ | 256GB - 1.409€ | 512GB - 1.639€

N.B. con l'intento di diminuire le emissioni di carbonio, a detta sua Apple ha ridotto all'osso la confezione dei nuovi iPhone, così da poter caricare il 70% in più di pezzi su singolo pallet. Sfortunatamente tale scelta ha fatto si che all'interno della stessa vi sia esclusivamente il cavetto Type-C Lightning, e nient'altro.

Ciò significa dunque che il cosìdetto "caricabatterie" andrà acquistato a parte, il che prevede dunque un esborso di ulteriori 25€ per l'acquisto dell'alimentatore ufficiale da 20W, e per non farsi mancare nulla altri 19€ per gli auricolari AirPods Pro con cavo.. non so se ridere o piangere! 😂