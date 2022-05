Celly MINI1, in prova le cuffie true wireless ultra compatte

Naturale evoluzione dei comunque intramontabili modelli con cavo, le cuffiette true-wireless hanno ormai conquistato una buona fetta di mercato grazie alla standardizzazione della produzione che, a seguito di qualche anno di "rodaggio", ha reso possibile contestualmente la riduzione dei prezzi ed il raggiungimento di un discreto livello qualitativo.

Nonostante la comodità derivata dall'assenza del cavo, queste cuffiette soffrono la "dipendenza" dalla relativa custodia di ricarica, spesso un tantino troppo ingombrante da portare magari nelle tasche dei jeans.

A risolvere tale inconveniente per tutti coloro i quali soffrono tale "fastidio" ci prova Celly, storica azienda nata in Italia nel 1998 e con oltre 20 anni di esperienza nel mercato degli accessori per la telefonia mobile, con le cuffiette MINI1 che testeremo in questo articolo nella variante bianca, "sorelle minori" delle già apprezzate SLIDE1 che abbiamo recensito circa un anno fa.

Con uno street-price di circa 29,90€ nei vari shop fisici ed online, questo modello promette di risolvere la questione degli "ingombri" senza alcun tipo di compromesso lato audio/connessione, al netto di quale ricarica in meno per via del necessario ridimensionamento della batteria presente nella custodia.

→ Unboxing e specifiche tecniche:

Le cuffie MINI1 di Celly sono arrivate nei nostri laboratori all'interno della medesima confezione retail che ogni utente può trovare al momento dell'acquisto.

Questa vanta uno sportellino con chiusura magnetica che permette di dare uno sguardo al prodotto da vicino, il quale allo stesso tempo integra un riepilogo delle funzioni offerte.

All'interno della confezione abbiamo trovato, in maniera ben riposta:

le cuffiette unitamente alla custodia di ricarica;

cavetto di ricarica Type C lungo circa 30cm;

manuale d'istruzioni in varie lingue.

Di seguito le specifiche tecniche ufficiali:

→ Il prodotto nel dettaglio:

Come già anticipato, uno dei principali tratti distintivi del prodotto è proprio la particolare custodia di ricarica avente ingombri davvero ridotti rispetto alla media. Realizzata in materiale termoplastico di colore bianco, le sue dimensioni complessive sono pari appena a 45*22.41*45.74 per appena 24g di peso.

Al fine di offrire un riferimento concreto e dimostrare quanto è realmente piccola, abbiamo deciso di mettere a confronto la custodia della MINI1 di Celly con quella delle AirPods Pro di Apple:

Al suo interno si cela una batteria dalla capacità di 300mAh, ricaricabile tramite porta USB TypeC, praticamente 200mAh in meno rispetto ai 500mAh delle SLIDE1. In media questa è capace di ricaricare circa 4 volte entrambe le cuffiette.

Naturalmente gli ingombri ridotti hanno reso impossibile l'impiego di un display, percui tutte le informazioni circa la ricarica/connessione sono affidate ad un singolo LED multicolore.

Le singole cuffiette riprendono l'ormai iconico design con capsule a goccia ma con una leggera variazione relativamente alla sezione di connessione con il gambo. Caratterizzate da una finitura di colore bianco lucido e dal peso di appena 3.2g l'una, ognuna di esse possiede un LED di stato bianco che lampeggia a seconda dei casi, e si connette alla basetta di ricarica tramite i due pin presenti sulla base del gambo.

Com'è possibile notare, al pari della custodia di ricarica anche i loro ingombri sono ridotti rispetto alla media, a vantaggio di un maggiore comfort generale. Basti pensare che la lunghezza massima si ferma ad appena 29.65mm contro i 40.9mm delle SLIDE 1. Ciò nonostante al loro interno si cela una batteria con capacità pari a 35mAh, che in media riesce a garantire anche oltre 2H di utilizzo.

Come già visto per le SLIDE1, anche le MINI1 permettono di utilizzare anche singolarmente i due articolari. Ciò può avvenire a discrezione dell'utente, in quanto non esiste una cuffietta "principale" data la presenza del microfono e del modulo Bluetooth asincrono su entrambe (Raggio di connessione pari a circa 10m).

L'accensione avviene non appena vengono estratte dalla custodia, lo spegnimento automatico invece avviene 5 minuti dopo l'assenza di connessione (Per riaccenderle bisogna re-inserirle nella custodia). Ognuna di esse offre un pulsante multifunzione, il quale garantisce specifiche funzioni sia in modalità MONO (Play/Pause, rispondere o rifiutare una chiamata, attivare l'assistente vocale) che durante l'utilizzo di entrambe in modalità STEREO (Cambio traccia e gestione del volume).

→ Test sul campo e considerazioni finali:

Come da tradizione, anche per le MINI1 di Celly ho effettuato il classico "test sul campo", accoppiandole al mio fidato POCO F3 ed utilizzandole durante diversi momenti della giornata, dall'ascolto di musica e visione di film durante la notte.

Il comfort d'uso è abbastanza buono, al pari di quanto osservato con le SLIDE1, sopratutto considerando che si tratta di un paio di cuffie con capsule a goccia che si poggia all'interno del padiglione. Naturalmente bisogna fare attenzione durante l'utilizzo nei primi giorni, specialmente per chi non è abituato a portare cuffie che non abbiano il classico gommino in silicone a far pressione. Considerando inoltre la ridotta dimensione del gambo, possiamo affermare che non appena ci si fa l'abitudine sarà quasi come non averle addosso.

Per quanto riguarda la qualità dell'audio, il volume massimo risulta di poco più alto rispetto alla media. I toni risultano piuttosto "mediati", con una lieve tendenza a preferire quelli alti rispetto ai medio/bassi (Niente che una veloce passata di equalizzatore non possa risolvere in base alle preferenze dell'utente).

Molto buona la qualità dell'audio in chiamata, sia utilizzandole in MONO oppure in coppia, mentre per forza di cose non perfetto il rendimento del microfono (Di per se utilizzare queste cuffie richiede un tono di voce marcato, ancor più necessario con tale modello dato il gambo ridotto e di conseguenza il microfono più distante).

L'autonomia riscontrata durante i test rispecchia più o meno il valore suggerito del produttore, in quanto vicina alle circa 2h con utilizzo medio (da moltiplicare per circa 4 volte se si considera la basetta di ricarica), mentre la connessione - apparta molto stabile durante i test - in caso di spazi aperti viene mantenuta per circa 10m (Come di consueto qualcuno in meno se ci stanno pareti in mezzo).

A conti fatti, si tratta di un prodotto che riesce perfettamente a soddisfare il bisogno per il quale è stato progettato, ergo garantire il massimo del comfort grazie ad ingombri ridotti di cuffie e custodie di ricarica, offrendo in ogni caso una discreta qualità dell'audio ed autonomia/connessione ad un prezzo davvero appetibile.

Come si suol dire "nella custodia botte piccola ci sta il vino buono", MINI1 promosse a pieni voti!

Si ringrazia Celly per il sample gentilmente offerto 😇