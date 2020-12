Pinnacle Studio 24 Ultimate, la nostra prova dell'accessibile software di editing video

Come abbiamo potuto constatare tramite il report di Statista commentato dal mio collega Gian Maria, al giorno d'oggi chiunque o quasi è in grado di scattare foto e registrare un video con il proprio smartphone.

Nasce così spontanea la sempre crescente necessità di dover "editare" i contenuti digitali prodotti, che nella maggior parte dei casi non può essere soddisfatta da una classica "app" su dispositivi mobili (Per quanto esistano valide alternative, se non si esagera con le aspettative).

L'editing su computer - che sia Windows oppure macOS - è da sempre considerato per ovvi motivi il non plus ultra per vie delle possibilità che questo offre, sopratutto in ambito professionale. Ma non tutti siamo professionisti, e proprio per questo motivo diverse software-house si sono impegnate per realizzare un soluzione software in grado di fornire i giusti i mezzi agli utenti "comuni", comunque molto esigenti, che ovviamente non hanno i mezzi e le conoscenze per sfruttare le soluzioni più avanzate disponibili sul mercato.

Ed è qui che entrano in gioco soluzioni ben note da tempo, come Pinnacle Studio. 😏

Dopo averci offerto la possibilità di testare la Graphics Suite 2019 di CorelIDRAW lo scorso anno, con molto piacere Corel ci ha proposto di testare il nuovo Pinnacle Studio 24 nella versione Ultimate.

Basata sulla consolidata interfaccia introdotta dalle precedenti release, questa nuova versione "annuale" si migliora su parecchi aspetti, tra cui l'introduzione di una Mascheratura video rinnovata, controlli dei fotogrammi chiave più precisi, un editor di Titoli dalle maggiori capacità e tanto altro.

Aldilà di quanto realizzato per Bits And Chips, personalmente non mi definisco assolutamente un "videomaker", nonostante le mie conoscenze apprese sul campo che in passato mi hanno permesso di montare alcuni simpatici video di compleanno, ben riusciti nonostante quelle che si potrebbero definire "complesse timeline" per gli utenti inesperti.

AUKEY Italia ci ha di recente inviato il nuovissimo smartwatch LS-02 da testare, quale migliore occasione per realizzare un video unboxing, da montare sfruttando la suite di Pinnacle?

Pinnacle Studio 24 è disponibile in tre differenti versioni, davvero molto accessibili in termini di prezzo, le quali garantiscono una licenza "a vita" e con come abbonamento mensile (Vedi le soluzioni di Adobe).

Al netto delle offerte dedicate spesso rinnovate da Corel, la licenza base di Pinnacle Studio 24 viene proposta a 59,95€ mentre per la licenza Ultimate da noi testata (Accreditata di ulteriori componenti e della capacità di editare video a risoluzione 4K, dunque "senza limiti") si sale a 129,95€.