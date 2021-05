In arrivo nove giochi con NVIDIA DLSS a maggio, inclusi titoli VR e driver di gioco per "Days Gone"

Maggio porta con sé molte novità e nello specifico, su ben nove titoli porta l'aggiornamento a NVIDIA DLSS ed il supporto per i titoli VR per la prima volta in assoluto. Gli utenti di GeForce RTX possono ora aumentare le prestazioni godendo del NVIDIA DLSS su oltre 50 giochi, ed ogni mese potranno approfittare di sempre più integrazioni. NVIDIA ha anche rilasciato un driver Game Ready per Days Gone.

A maggio, i giocatori di GeForce RTX ottengono miglioramenti delle prestazioni e della qualità dell'immagine in altri nove titoli!

Gli sviluppatori stanno adottando in massa la tecnologia NVIDIA DLSS e questo mese nove giochi verranno lanciati con DLSS o lo introdurranno tramite aggiornamenti. La crescita del DLSS continua a pieno regime con gli aggiornamenti dei seguenti giochi:

AMID EVIL : Aggiornamenti per l’amatissimo sparatutto retrò con l'aggiunta di effetti ray-tracing e NVIDIA DLSS, che amplifica le prestazioni di 2,7 volte a 4K con ray tracing abilitato.

Aggiornamenti per l’amatissimo sparatutto retrò con l'aggiunta di effetti ray-tracing e NVIDIA DLSS, che amplifica le prestazioni di 2,7 volte a 4K con ray tracing abilitato. Aron’s Adventure : l’RPG di azione e avventura ha recentemente aggiunto NVIDIA DLSS utilizzando il nostro plug-in DLSS Unreal Engine 4. I giocatori hanno visto aumentare le prestazioni fino al 60% consentendo a ogni GPU GeForce RTX di eseguire il bellissimo titolo a oltre 60 FPS a 4K.

l’RPG di azione e avventura ha recentemente aggiunto NVIDIA DLSS utilizzando il nostro plug-in DLSS Unreal Engine 4. I giocatori hanno visto aumentare le prestazioni fino al 60% consentendo a ogni GPU GeForce RTX di eseguire il bellissimo titolo a oltre 60 FPS a 4K. Everspace 2 : lo sparatutto RPG spaziale verrà aggiornato oggi con il supporto per DLSS, aumentando le prestazioni fino all'80%.

lo sparatutto RPG spaziale verrà aggiornato oggi con il supporto per DLSS, aumentando le prestazioni fino all'80%. Metro Exodus PC Enhanced Edition : l'aggiornamento Metro Exodus di 4A Games è stato lanciato all'inizio di questo mese con DLSS, aumentando il frame rate fino a 2 volte, trasformando le GPU GeForce RTX in potenze 4K in Metro Exodus PC Enhanced Edition.

l'aggiornamento Metro Exodus di 4A Games è stato lanciato all'inizio di questo mese con DLSS, aumentando il frame rate fino a 2 volte, trasformando le GPU GeForce RTX in potenze 4K in Metro Exodus PC Enhanced Edition. No Man’s Sky : un aggiornamento porterà NVIDIA DLSS ai giochi di realtà virtuale, aumentando le prestazioni in modalità desktop fino al 70% in più a 4K, migliorando sostanzialmente la fluidità e la reattività del gameplay, offrendo così ai giocatori GeForce RTX una migliore esperienza complessiva.

un aggiornamento porterà NVIDIA DLSS ai giochi di realtà virtuale, aumentando le prestazioni in modalità desktop fino al 70% in più a 4K, migliorando sostanzialmente la fluidità e la reattività del gameplay, offrendo così ai giocatori GeForce RTX una migliore esperienza complessiva. Redout: Space Assault : lo sparatutto spaziale aggiunge NVIDIA DLSS ed effetti ray-tracing in un nuovo aggiornamento, regalando così un'esperienza più coinvolgente.

lo sparatutto spaziale aggiunge NVIDIA DLSS ed effetti ray-tracing in un nuovo aggiornamento, regalando così un'esperienza più coinvolgente. Scavengers : titolo gratuito lanciato all'inizio di questo mese con NVIDIA DLSS, che migliora le prestazioni per i giocatori GeForce RTX fino al 40%, consentendo ai giocatori GeForce di massimizzare la grafica del gioco e giocare a oltre 60+ FPS su tutte le GeForce RTX 30 GPU di serie.

titolo gratuito lanciato all'inizio di questo mese con NVIDIA DLSS, che migliora le prestazioni per i giocatori GeForce RTX fino al 40%, consentendo ai giocatori GeForce di massimizzare la grafica del gioco e giocare a oltre 60+ FPS su tutte le GeForce RTX 30 GPU di serie. Wrench: Mechanic Sim aggiunge ray tracing e NVIDIA DLSS, raddoppiando le prestazioni del desktop a 4K.

DLSS nei titoli VR per la prima volta in assoluto!

Il DLSS ha cambiato per sempre il gioco utilizzando l'intelligenza artificiale basata su RTX Tensor Cores e una rete neurale di apprendimento profondo per aumentare i frame rate e generare immagini belle e nitide per i giochi. Il DLSS offre quindi il margine di prestazioni per massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione di output. Ora questa tecnologia rivoluzionaria è stata applicata per la prima volta ai titoli di Realtà Virtuale che richiedono per loro natura un consumo elevato di frame rate. I primi titoli VR che supportano NVIDIA DLSS sono:

No Man’s Sky: quando si gioca a No Man's Sky in modalità VR, il DLSS raddoppia le prestazioni VR con l'impostazione grafica Ultra e mantiene 90 FPS su Oculus Quest 2 con GeForce RTX 3080

quando si gioca a No Man's Sky in modalità VR, il DLSS raddoppia le prestazioni VR con l'impostazione grafica Ultra e mantiene 90 FPS su Oculus Quest 2 con GeForce RTX 3080 Wrench : Ray-tracing e DLSS arrivano anche per la realtà virtuale nell'aggiornamento di oggi. DLSS aumenta le prestazioni fino all'80%, rendendo possibile abilitare gli effetti ray-tracing sia per il desktop che per le modalità di realtà virtuale

Ray-tracing e DLSS arrivano anche per la realtà virtuale nell'aggiornamento di oggi. DLSS aumenta le prestazioni fino all'80%, rendendo possibile abilitare gli effetti ray-tracing sia per il desktop che per le modalità di realtà virtuale Into The Radius: Con NVIDIA DLSS nello sparatutto di sopravvivenza in realtà virtuale, i giocatori scopriranno un notevole miglioramento dell'anti-aliasing, che riduce notevolmente il luccichio e il passaggio delle scale su oggetti e fogliame, migliorando ulteriormente la qualità dell'immagine e l'immersione.

Altri aggiornamenti e driver

L’aggiornamento ai Game Ready Driver per Days Gone aggiunge anche altre funzionalità, tra cui: