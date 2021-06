Electronic Arts annuncia EA SPORTS Madden NFL 22

Electronic Arts ha annunciato EA SPORTS Madden NFL 22; la copertina di tutte le edizioni ritrae Tom Brady e Patrick Mahomes, due campioni del Super Bowl NFL, MVP e icone della cultura sportiva, e Madden NFL Mobile. Madden NFL 22 sfrutta la potenza delle console di nuova generazione per offrire l'energia pura, l'emozione e l'imprevedibilità della NFL attraverso il nuovissimo Dynamic Gameday, che influisce sul gameplay in ogni modalità.

Sia che si configuri un piano di gioco settimanale in Franchise o che si affronti un testa a testa in Play Now, le partite in Madden NFL 22 risulteranno innovative, con un livello più profondo di strategia e narrazione in ogni match e in ogni stadio. EA SPORTS ha anche offerto ai fan il primo sguardo al nuovo gameplay di Madden NFL 22 in un emozionante reveal trailer pubblicato oggi. Madden NFL 22 verrà lanciato in tutto il mondo il 20 agosto su PlayStation5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin™ e Steam, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.

"È una grande esperienza trovarsi sulla copertina di Madden NFL 22 con Patrick. Entrambi condividiamo l'amore per il football, e far parte di questo iconico franchise è davvero speciale", ha dichiarato Tom Brady, sette volte campione del Super Bowl. "Il gioco di quest'anno cattura davvero l'energia e l'imprevedibilità che si vede sul campo ogni domenica e siamo entusiasti che i fan possano sperimentare tutto questo".

"Come la maggior parte dei giocatori della Lega, sono un grande fan di Madden NFL da quando ho ricordi, e trovarmi sulla copertina - non solo per la seconda volta, ma anche con Tom Brady, un grande giocatore - è surreale", ha detto Patrick Mahomes. "Questa è solo la seconda volta che due atleti compaiono in copertina insieme, e non vediamo l'ora che i fan approfondiscano il Dynamic Gameday, che rende il gioco più coinvolgente, autentico e lo mantiene aggiornato tutto l'anno".

Dynamic Gameday in Madden NFL 22 è alimentato da tre nuove funzionalità: Gameday Atmosphere, Gameday Momentum e Next Gen Stats: Star-Driven AI. Gameday Atmosphere connette i giocatori al loro fandom della NFL attraverso la folla, gli ambienti e gli elementi di presentazione che migliorano e impattano su ogni gioco.

Le nuove meccaniche basate sulle prestazioni di Gameday Momentum, tra cui Home Field Advantage che crea una condizione di gioco unica e su misura per l'atmosfera dello stadio di ogni squadra NFL, danno vita all'influenza tangibile del momentum sul campo.

Infine Next Gen Stats: Star-Driven AI, basato sui dati dei giocatori del mondo reale che si evolveranno nel corso della stagione, cambia il comportamento dell'IA e l'andamento delle squadre per rendere più realistiche le superstar della NFL e la personalità di ogni squadra.

"L'anno scorso abbiamo avuto più giocatori che mai in Madden, e non vediamo l'ora di portare una nuova esperienza in Madden NFL 22, che sarà più emozionante, autentica e realistica grazie al Dynamic Gameday che migliora il gameplay in tutto il gioco", ha affermato Seann Graddy, Executive Producer di Madden NFL 22. "Raccogliamo sempre i feedback dei nostri giocatori per migliorare Madden NFL ad ogni edizione e in tempo reale con il nostro servizio live durante l'anno. Continueremo con questo approccio anche quest'anno, raddoppiando il nostro impegno per il franchising, mantenendo lo slancio che ci ha guidati in Madden NFL 21 e offrendo le funzionalità di franchising più richieste, sia al momento del lancio sia durante la stagione."

La modalità franchising in Madden NFL 22 farà sentire i giocatori più connessi e più pienamente in controllo della propria squadra, con una gestione dello staff e sistemi di progressione dell'albero delle abilità più dettagliati, oltre che con una strategia di gioco settimanale completa e un motore stagionale rinnovato che mantiene il titolo aggiornato ogni settimana. Anche il franchising continuerà ad essere migliorato nel corso di tutto l'anno, tramite più aggiornamenti del servizio live.

La più recente modalità di Madden NFL, The Yard, presenterà una nuovissima campagna per single player e un sistema di progressione avatar che condivide progressi, ricompense ed elementi estetici con Face of the Franchise. Face of The Franchise ritorna con una storia completamente nuova, un sistema di classificazione dei giocatori e, per la prima volta, l'opzione per giocare in difesa come linebacker. Superstar KO porterà il gioco di squadra multiplayer alle squadre NFL, per la prima volta con l'aggiunta di team NFL provenienti dal mondo reale. Madden Ultimate Team offrirà inoltre una nuova stagione di contenuti, consentirà modifiche dell'intervallo a Superstar X-Factors e integrerà Next Gen Stats per tenere traccia delle statistiche degli oggetti dei giocatori.

I fan che preordinano Madden NFL 22 riceveranno numerosi vantaggi tra cui nuovi oggetti estetici e contenuti in Ultimate Team, oltre a benefit che si trovano per la prima volta in Franchise, Face of the Franchise e The Yard. Sia l'edizione MVP, sia il pre-ordine e solo EA Play Pro† Dynasty Edition offriranno 3 giorni di accesso anticipato, doppia possibilità per i giocatori che intendono aggiornare la loro esperienza Madden NFL su console di nuova generazione e molto altro ancora. I membri di EA Play possono inoltre ottenere ancor di più da Madden NFL 22 con l'accesso anticipato alla prova e i premi di gioco mensili. Per ulteriori informazioni su EA Play, visita https://www.ea.com/ea-play.