Intel annuncia il NUC 11 Extreme Kit, con prezzi a partire da $1.150 ed un pizzico di RGB

Intel ha annunciato oggi Intel NUC 11 Extreme Kit (nome in codice "Beast Canyon"), un PC desktop altamente modulare, progettato per fornire un'esperienza fenomenale per giocare, fare streaming e registrare. L’Intel NUC 11 Extreme Kit, dotato dei più recenti processori Intel Core di undicesima generazione, il supporto per schede grafiche dedicate full-size e una gamma completa di porte I/O, è in grado di garantire sessioni di gaming con prestazioni elevate e una resa grafica fluida e coinvolgente.

I compatti Intel NUC 11 Extreme Kit sono progettati per esperienze di gioco potenti e coinvolgenti. Esprimono performance straordinarie per prestazioni, connettività e modularità in dimensioni contenute.

Gli Intel NUC con le più elevate prestazioni offrono un PC premium dal form-factor ottimizzato per creare desktop innovativi adatti alle necessità dei gamer più esigenti. L’Intel NUC 11 Extreme kit è una soluzione ricca di caratteristiche che sono tipiche di piattaforme di gioco molto più grandi, dato che consente di racchiudere tutti i componenti hardware più recenti in un minuscolo case da 8 litri, e offre opzioni di design personalizzabili.

Potenza colossale con un limitato ingombro spaziale: non ci sono limiti alle prestazioni grazie al processore Intel Core i9 di undicesima generazione con 8 core, 16 thread e frequenza fino a 5,0 GHz. I nuovi kit sono disponibili anche con processore Intel Core i7 di 11° generazione con moltiplicatore sbloccato.

Le funzionalità aggiuntive includono:

Due porte Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6E, una porta Ethernet Intel da 2,5 gigabit e un alimentatore interno da 650 watt.

Possibilità di personalizzazione con GPU full-size dedicata, fino a 64 gigabyte di memoria dual-channel ed enormi opzioni di archiviazione grazie a quattro slot M.2.

Parte superiore del case studiata per un più facile aggiornamento.

Tre grandi e silenziose ventole da 92 mm, che mantengono tutti i componenti freschi anche durante le sessioni di gioco più intense.

Illuminazione RGB sotto il telaio e logo anteriore RGB personalizzabili, per rendere unico il design del proprio NUC.

I nuovi Intel NUC 11 Extreme Kit saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2021, con ulteriore disponibilità entro la fine di quest'anno. Il prezzo suggerito è a partire da $1.150 per i kit con Intel Core i7 e $1.350 per i kit con Intel Core i9.