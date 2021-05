Nvidia lancia le nuove GPU per Laptop GeForce RTX 3050 Ti e 3050

NVIDIA annuncia oggi il lancio dei nuovi laptop GeForce RTX in collaborazione con i principali produttori mondiali, che offrono il ray-tracing in tempo reale e il DLSS – basato su IA, a decine di milioni di nuovi giocatori e creativi, a partire da soli 999 euro. Le piattaforme, molte delle quali basate sulle nuove GPU per Laptop - GeForce RTX 3050 Ti e 3050, portano l'architettura Ampere di NVIDIA con RT e Tensor Core dedicati al pubblico più vasto di sempre e fanno sì che il numero di laptop RTX Serie 30 arrivi a più di 140 device.

Offrendo prestazioni eccezionali indossando, al contempo, un design sottile ed elegante, i nuovi laptop RTX sono due volte più veloci dei sistemi della generazione precedente e offrono un gameplay fluido a 60 frame al secondo a 1080p in titoli popolari come Minecraft RTX e Call of Duty: Black Ops Cold War.

"Quest’ultima line up di laptop rappresenta l’occasione perfetta per un aggiornamento, in particolare per i giocatori e i creatori in possesso di vecchi laptop che vogliono sperimentare la magia dell’RTX", ha dichiarato Mark Aevermann, direttore del product management di laptop di NVIDIA. "Ora ci sono molti più laptop da gioco della serie RTX 30, più sottili di 18 mm rispetto ai sistemi RTX della generazione precedente, che offrono prestazioni rivoluzionarie con un design molto elegante."

Il DLSS di NVIDIA guida le esigenze del futuro

I proprietari di laptop, che in genere effettuano l'aggiornamento dopo circa quattro anni di utilizzo, riscontreranno enormi vantaggi in termini di prestazioni grazie alle nuovissime GPU per laptop della linea GeForce RTX 3050. Inoltre, con il DLSS di NVIDIA, i laptop GeForce RTX 3050 Ti sono fino a 2 volte più veloci dei sistemi della generazione precedente.

Solo le GPU GeForce RTX dispongono di Tensor Core specializzati che alimentano il DLSS, tecnologia che è ora disponibile in più di 40 titoli AAA e in giochi indie di grande successo, con aggiunte recenti come Outriders, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, NARAKA: BLADEPOINT e Mortal Shell.

Inoltre, i creatori possono sperimentare l'accelerazione del DLSS in applicazioni come D5 Render, SheenCity Mars e NVIDIA Omniverse, che permettono agli artisti di visualizzare i loro progetti in tempo reale piuttosto che aspettare che le scene in ray-tracing finiscano il rendering.

"I consumatori stanno trascorrendo moltissimo tempo con i loro laptop- giocatori su PC, creatori e studenti, stanno tutti guidando la domanda di grandi miglioramenti nella potenza grafica e nelle applicazioni con accelerazione IA", ha dichiarato Bob O'Donnell, presidente e capo analista di TECHnalysis Research. "I produttori di laptop stanno rispondendo a questa richiesta del mercato progettando modelli più sottili e performanti per soddisfare le varie esigenze dei consumatori - non c'è da stupirsi che le GPU NVIDIA stiano alimentando così tanti nuovi progetti".

NVIDIA Reflex porta gli Esport a bassa latenza sui laptop

Per chi ama i giochi competitivi, i nuovi laptop GeForce RTX 3050 Ti possono offrire 144+ FPS e una latenza di sistema inferiore ai 25ms in titoli come Overwatch, Rainbow Six Siege e Valorant, grazie alla modalità NVIDIA Reflex Low Latency. 7 dei 10 migliori giochi sparatutto competitivi godono del supporto di NVIDIA Reflex, che permette ai giocatori di ottenere una latenza di sistema inferiore così da poter giocare al massimo delle potenzialità. La tecnologia NVIDIA Reflex è supportata anche dall'intera line up delle RTX Serie 30.

Nuovi effetti di IA per le videoconferenze e il livestreaming con NVIDIA Broadcast

Tutti i laptop della serie RTX 30 includono il supporto per NVIDIA Broadcast, un'app che trasforma i laptop in uno studio vero e proprio, tra le mura di casa. Questa applicazione è stata ottimizzata con nuovi effetti di IA - rimozione dell'eco della stanza e rimozione del rumore nei video – ed è anche stata aggiornata la rimozione del rumore audio per eliminare i suoni emessi dai gatti, dai cani e, addirittura, dagli insetti. Questi effetti, insieme allo sfondo virtuale e alla cornice automatica disponibili già in precedenza, potranno ora essere implementati per fornire più controllo e qualità su audio e video.

Nuovi Laptop NVIDIA Studio

I laptop Studio basati sull’RTX sono stati progettati per i creatori al fine di soddisfare le loro richieste in termini di prestazioni e affidabilità. I nuovi laptop NVIDIA Studio, dotati di GPU RTX serie 30, eseguono ora il rendering delle app creative e professionali con una velocità sino al doppio rispetto alla generazione precedente. Gli editor di video possono lavorare con filmati RAW 8K, usare l'IA per semplificare i flussi di lavoro e ridurre i tempi di codifica fino al 75%. Inoltre, le menti più creative possono trarre vantaggio da un massimo di 16 GB di memoria grafica per lavorare con grandi carichi di lavoro o con più app simultaneamente per una maggiore produttività ed efficienza.

Disponibilità

I nuovi laptop GeForce RTX Serie 30, tra cui GeForce RTX 3080, 3070 e 3060, sono disponibili a partire da oggi presso i principali produttori mondiali, tra cui Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI e Razer. I laptop basati su RTX 3050 Ti e 3050 saranno disponibili a partire da quest'estate.

I laptop GeForce RTX Serie 30 saranno disponibili anche presso gli OEM e i system builder locali, tra cui Aftershock, CyberPower PC, Digital Storm, Eluktronics, Falcon NW, Hasee, Maingear, Mechrevo, Mouse, Origin PC, PC Specialist, Scan, Schenker, Terrans Force, Thunderobot e XOTIC PC. I prezzi, le configurazioni e la disponibilità varieranno a seconda delle nazioni e dei partner.