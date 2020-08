Cyberpunk 2077, pubblicato il "Night City Wire: Episode 2"

Atteso sin dalla trasmissione del primo episodio avvenuto verso la fine di Giugno, ricordiamo tenutasi al posto dell'E3 2020 di Las Vegas annullato per via del COVID-19, CD Project RED ha rilasciato nuovi dettagli sull'attesissimo Cyberpunk 2077 tramite il secondo episodio della mini-serie "Night City Wire".

Nel dettaglio, gli sviluppatori hanno questa volta voluto dedicare maggiore attenzione alle diverse storie che caratterizzeranno la variegata trama del gioco, l'arsenale di armi che il protagonista potrà sfruttare ed anche un cenno sulla realizzazione di alcune soundtrack et similia.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 debutterà ufficialmente - salvo ulteriori rinvii - il prossimo 19 Novembre (2020) su PC Windows e PS4/Xbox One, e successivamente sulle attesissime console di prossima generazione (Ossia PS5 ed Xbox SX).

CD PROJEKT RED ha svelato oggi tre nuovi featurette per Cyberpunk 2077. I video si concentrano su background, strumenti di distruzione e musiche del gioco e tutti sono stati al centro del secondo episodio di Night City Wire.



Il featurette “Background” permette di dare un’occhiata approfondita alle diverse storie di fondo che i giocatori potranno scegliere per V – il personaggio principale di Cyberpunk 2077. Ogni Storia assicura una diversa introduzione a Night City e influenza le esperienze di V nel corso del gioco.

Guarda il video “Background”



“Armi di Distruzione” si concentra sul variegato arsenale disponibile in Cyberpunk 2077. Armi, corpo a corpo e cyberware: tutto viene mostrato, sottolineando i tanti modi in cui i giocatori possono ingaggiare i combattimenti nel corso della loro avventura nella più pericolosa città di questo oscuro futuro.

Guarda il video “Armi di Distruzione”



Infine, “Diventare SAMURAI” ci porta dietro le quinte per mostrare come la punk band hardcore svedese dei Refused porta musicalmente in vita i SAMURAI, le cromate leggende rock del gioco, e include interviste con i membri della band e approfondimenti sul processo creativo dietro al ritratto.

Guarda il video “Diventare SAMURAI”

