Recensione Assassin's Creed: Valhalla e benchmark su PC Windows

Anticipato giusto di una settimana per far si che potesse accompagnare le nuove console di Microsoft, sebbene il suo engine non disponga dell'attesissima tecnica di rendering Ray Tracing quale "baluardo della next-gen", il nuovo Assassin's Creed: Valhalla di Ubisoft Montreal è tra noi da circa due settimane.

Nonostante le critiche, mosse da giocatori superficiali che non hanno completato nemmeno le prime di ore di gioco e/o si aspettavano un qualcosa di "diverso" seppur mai annunciato, questo nuovo capitolo ha già fatto segnare il record di vendite nella settimana di lancio per la serie.

Dopo aver vestito i panni di un Medjay in AC: Origins nel 2017 e successivamente quelli di un Misthios in AC: Odyssey nel 2018, due capitoli tanto "distanti" quanto rivoluzionari per la serie che abbiamo davvero apprezzato, Assassin's Creed: Valhalla offre ai videogiocatori la possibilità di vivere le gesta di un leggendario guerriero vichingo di nome Eivor, costretto ad abbandonare la Norvegia nel IX secolo d.C., partito alla volta dell'Inghilterra dove il suo unico intento insieme ai suoi compagni è quello di "conquistare una nuova casa" per il clan.

Un mix di avventura e brutalità per una trama che sa sorprendere ed incuriosire, affinamenti del gameplay in base alle richieste degli utenti, conferme o forzati passi indietro insieme a tante novità che - dopo ben 40h di gioco utili giusto per conoscerne le fondamenta o poco più - non vediamo l'ora di raccontarvi nel dettaglio, rivolgendo ovviamente le attenzioni che merita tale versione per PC Windows, per poter trarre le dovute considerazioni.

Assassin's Creed: Valhalla è disponibile negli store fisici ed anche digitali come su uPlay dal 10 Novembre (2020) contemporaneamente per tutte le attuali generazioni di console ed ovviamente per PC Windows, su quest'ultma piattaforma proposto ad un prezzo di partenza di 59,99€.

Per quanto riguarda eventuali DLC, Ubisoft ha già annunciato i contenuti che saranno disponibili per gli utenti che acquisteranno - separatamente oppure in bundle con il gioco - il Season Pass, ed ossia:

La leggenda di Beowulf - disponibile al lancio – In questa missione esclusiva, i giocatori sveleranno la mostruosa verità che si cela dietro la leggenda di Beowulf.

In questa missione esclusiva, i giocatori sveleranno la mostruosa verità che si cela dietro la leggenda di Beowulf. Espansione 1 – L’ira dei druidi (primavera del 2021) – In questa nuova avventura, i giocatori si avventureranno in Irlanda, dove sveleranno i segreti di un’antica e misteriosa setta di druidi, rintracciando e scoprendone i membri. Immergendosi nei miti e nelle tradizioni gaeliche, dovranno combattere per farsi largo tra foreste infestate e splendide ambientazioni, mentre guadagnano i favori dei re gaelici.

In questa nuova avventura, i giocatori si avventureranno in Irlanda, dove sveleranno i segreti di un’antica e misteriosa setta di druidi, rintracciando e scoprendone i membri. Immergendosi nei miti e nelle tradizioni gaeliche, dovranno combattere per farsi largo tra foreste infestate e splendide ambientazioni, mentre guadagnano i favori dei re gaelici. Espansione 2 – L’assedio di Parigi (estate del 2021) – Nell’Assedio di Parigi, i giocatori avranno l’opportunità di rivivere la più ambiziosa battaglia della storia vichinga, con importanti figure storiche del Regno dei Franchi devastato dalla guerra. Durante questo momento chiave nella storia, i giocatori si infiltreranno nella città fortificata di Parigi e lungo la Senna in un prolungato assedio, svelando i segreti dei nemici e formando alleanze strategiche per salvaguardare il futuro del clan.

