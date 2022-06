Forza Horizon 5, le Hot Wheels ritornano nel primo DLC

In occasione del Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Turn10 Studios e Playground Games hanno svelato il primo DLC dedicato a Forza Horizon 5 (Clicca qui per visionare lo storico delle notizie dedicate al titolo).

Già apprezzate nel terzo capitolo della serie, il DLC a tema Hot Wheels debutterà più presto del previsto, ed ossia il prossimo 19 Luglio (2022). Stando a quanto dichiarato - vedi PR allegata qui di seguito - i contenuti di questa espansione sembrano davvero in grado di portare nuova linfa vitale al gioco (Che ahimè finisce di per se in tempi molto brevi, Ndr).

Non ci resta che attendere il debutto per scoprire se si tratterà di un contenuto capace di intrattenere sul lungo periodo, oppure una semplice "fiammata" come già commentato da quella nutrita schiera di appassionati che si aspettava qualcosa di nuovo e/o di più.

A raccolta tutti i piloti e creatori temerari! Come annunciato durante la Xbox e Bethesda Games Showcase di oggi, Hot Wheels e Forza Horizon sono tornati insieme nella prima, tanto attesa espansione di Forza Horizon 5 in arrivo il 19 luglio su console Xbox, PC su Windows e Steam e Cloud Gaming (Beta).



Forza Horizon 5: Hot Wheels introduce i giocatori nel nuovo, sbalorditivo ed esilarante Horizon Hot Wheels Park tra le nuvole in alto sopra il Messico, l'ultimo parco giochi di divertimento creativo per te e i tuoi amici. Questa nuova espansione è inclusa nel pacchetto di componenti aggiuntivi Premium di Forza Horizon 5, nell'edizione premium e nel pacchetto espansioni. È anche disponibile per l'acquisto standalone a $ 19,99.



Alcune auto visibili nel trailer e negli screenshot sono ricompense a tempo limitato nella playlist del festival della serie 9. Resta sintonizzato per i dettagli su queste auto premio in un prossimo post sul blog.



Se sei abbonato a Xbox Game Pass, il pacchetto di componenti aggiuntivi Premium di Forza Horizon 5 è un'opzione fantastica che ti consente di entrare immediatamente in Forza Horizon 5: Hot Wheels sin dal primo giorno. Godrai anche dei vantaggi di VIP, Car Pass, Welcome Pack e la seconda espansione una volta che sarà disponibile.



Se non hai ancora acquistato Forza Horizon 5, non c'è mai stato momento migliore per vivere un'azione di guida illimitata e divertente nel vibrante mondo aperto in continua evoluzione del Messico. Per celebrare l'imminente Forza Horizon 5: Hot Wheels, abbiamo scontato Forza Horizon 5 Premium Edition su Microsoft Store e Steam, oltre al pacchetto di componenti aggiuntivi premium per i giocatori di Xbox Game Pass. Entrambi sono attualmente scontati del 20% e includono Forza Horizon 5: Hot Wheels.



Esplora un nuovo vasto mondo di Hot Wheels



Con i tracciati più veloci ed estremi mai visti in un gioco Horizon, l'Horizon Hot Wheels Park ha più di 200 km di tortuose e tortuose piste arancioni che ti portano in un viaggio mozzafiato attraverso uno splendido mondo aperto di Hot Wheels dove nuove esperienze di guida ti aspettano ad ogni svolta, come tracce magnetiche che sfidano la gravità, nonché tracce di ghiaccio, canale d'acqua e rimbombo.

Esplorerai quattro nuovi biomi ricchi di dettagli e diversità spettacolari, incluso l'aspro Giant's Canyon dove sentirai il ringhio del tuo motore che rimbalza su formazioni rocciose intricate e dettagliate; il Calderone di Ghiaccio dove la tundra ghiacciata gocciola nella lava fusa scintillante; a Forest Falls vedrai il baldacchino degli alberi che sovrasta cascate epiche; e infine, l'incredibile ed esilarante Horizon Nexus, dove l'Horizon Festival è sospeso tra una rete di tracce Hot Wheels.



Diventa una leggenda di Hot Wheels



Per dimostrare di essere una leggenda di Hot Wheels, arruolati nella Hot Wheels Academy dove inizierai con un Baja Bone Shaker Hot Wheels 2013 di Classe B e intraprendi una nuova entusiasmante campagna di velocità estrema, salendo verso un'auto sempre più veloce classi completando attività ed eventi su misura fino a raggiungere l'apice della velocità: Classe X.



I giocatori possono completare le missioni per sbloccare eventi speciali Hot Wheels Heats e celebrare la storia di Hot Wheels in una nuova Horizon Story in cinque parti. Durante il tuo viaggio per diventare una leggenda di Hot Wheels, cerca nuovi riconoscimenti, schede bonus, oggetti da collezione Piñata fluttuanti, acrobazie pubbliche e nuovi eventi stagionali Hot Wheels che contribuiscono al completamento della playlist del festival.



Per garantire che tutti possano facilmente tuffarsi nel divertimento acrobatico di Forza Horizon 5: Hot Wheels, abbiamo reso più facile che mai iniziare a giocare. Una volta completata l'esperienza iniziale del gioco principale, l'Horizon Hot Wheels Park viene sbloccato per tutti i possessori di espansione.



In una prima volta per Forza, unisciti agli amici e gioca l'intera espansione dall'inizio in modalità cooperativa. Puoi anche competere e sfidare il mondo in Horizon Open, o fare squadra e gareggiare con una squadra di Drivatar in Horizon Tour. Free Fast Travel viene immediatamente sbloccato per tutti i giocatori all'Horizon Hot Wheels Park, permettendoti di raggiungere rapidamente i tuoi amici indipendentemente da dove si trovano sulla mappa.



Sognalo, costruiscilo, condividilo



Dopo aver conquistato l'Horizon Hot Wheels Park per diventare una leggenda di Hot Wheels, il divertimento continua in EventLab, dove avrai la libertà di progettare, costruire e condividere utilizzando il nuovo kit di creazione Hot Wheels.



Diventa creativo con oltre 80 nuovi brani e pezzi acrobatici che si uniscono all'istante grazie ai nuovi miglioramenti al set di strumenti EventLab. I nuovi oggetti di scena inclusi nel kit di creazione Hot Wheels possono essere facilmente collegati l'uno all'altro premendo un pulsante quando si utilizza Blueprint Builder.



Dopo aver immaginato e costruito la creazione dei tuoi sogni Hot Wheels, condividila affinché l'intera community la scopra e la giochi. Non vediamo l'ora di vedere cosa costruirai usando il kit di creazione Hot Wheels e stiamo anticipando un catalogo in continua evoluzione di nuovi eventi Hot Wheels creati dai giocatori che tutti apprezzeranno.



Colleziona e gareggia con 10 fantastiche nuove auto



Espandi la tua flotta di Forza Horizon 5 con 10 incredibili nuove auto, tra cui quattro nuove Hot Wheels ingrandite a grandezza naturale. Tra la velocissima Hennessey Venom F5 del 2021, la Mosler MT900 GT3 del 2006 costruita da gara e l'iconica Hot Wheels Deora II del 2000, queste auto sono state concepite come le contendenti perfette per le acrobazie ad alta velocità e le sfide offerte dalle piste estreme del Parco delle ruote calde.