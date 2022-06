Spider-Man Remastered debutterà su PC Windows il prossimo 12 Agosto 2022

In occasione dell'evento State of Play tenutosi questa notte, Sony lancia la "bomba dell'anno" con l'annuncio dell'imminente debutto di Spider-Man Remastered su PC Windows, previsto per il prossimo 12 Agosto 2022.

Insomniac Games ha affidato la conversione del gioco per Windows alla Nixxes Software, e promette feature specifiche per la piattaforma oltre al supporto mouse/tastiera, ed ovviamente il supporto al Ray Tracing per i riflessi. Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli né i requisiti hardware, che sicuramente data la situazione non tarderanno ad arrivare.

Marvel's Spider-Man Remastered, l'acclamata avventura d'azione per le console PlayStation approda su PC!



In Marvel's Spider-Man Remastered, la vita di Peter Parker e quella di Spider-Man entrano in collisione in una storia originale piena di azione e colpi di scena. Gioca nel ruolo di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere senza tregua i supercriminali della New York Marvel. Al contempo, Peter dovrà trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, mentre il destino di un'intera città ricade sulle sue spalle. Una volta completata la storia principale, potrai giocare il seguito delle avventure di Peter Parker nel DLC Marvel's Spider-Man: La città che non dorme mai, che include tre capitoli aggiuntivi della storia, con nuove missioni e sfide.