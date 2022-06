Starfield debutterà nel 2023, svelato il gameplay con un lungo trailer

Annunciato con un alone di mistero nell'ormai lontano 2018 e poi ripreso lo giusto lo scorso anno con un teaser trailer che troppo ottimisticamente auspicava ad un debutto previsto per Novembre 2022, il sempre più atteso Starfield è stato mostrato finalmente senza veli durante il corso dell'evento Xbox & Bethesda Games Show 2022 tenutosi giusto ieri.

Realizzato ricodiamo dai creatori di titoli come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4, Starfield si propone "un gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità".

Unitamente all'annuncio della data di debutto, vagamente settata per il 2023, il lungo e commentato trailer gameplay lascia ben sperare, ma la strada è ancora lunga!

TRAILER DI GIOCO UFFICIALE DI STARFIELD

Starfield arriva in esclusiva su Xbox Series X|S e PC nel 2023. Gioca al Day One con Xbox Game Pass.



È l'occasione che aspettavi per dare un'occhiata ai primi filmati tratti da sequenze di gioco di Starfield. Segui la presentazione Xbox & Bethesda Games per partecipare al tour organizzato dal direttore di gioco Todd Howard nel primo universo di gioco originale creato da Bethesda Game Studios negli ultimi 25 anni. Dove ti porterà Starfield?



L'anno è il 2330. L'umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.



“Bethesda Game Studios non vede l'ora di far vivere questa esperienza ai giocatori”, afferma Howard. “Realizzarla è stato un viaggio incredibile per tutti noi, ma sappiamo che questo è solo l'inizio, perché il vero viaggio inizierà solo insieme a voi giocatori.”

Scopri di più su Starfield con la serie di video "Nel campo stellare":

Episodio Uno - Nel campo stellare: Una ricerca incessante

Episodio Due - Nel campo stellare: Creato per i girovaghi

Episodio Tre - Nel campo stellare: Il suono dell'avventura