Rockstar annuncia Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, i rumour erano veritieri!

Senza considerare quanto trapelato durante l'ultimo anno, durante l'ultima settimana abbiamo potuto assistere ad innumerevoli leak riguardanti le tanto chiaccherate remastered dei più famosi GTA di sempre.

Ebbene, data l'ormai innegabile evidenza ed in occasione del 20° anniversario dal debutto di GTA III, Rockstar Games ha confermato l'esistenza della Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, annunciandone il lancio su console e PC Windows entro la fine dell'anno (Oltre che per dispositivi Android/iOS durante la prima metà del 2022).

Stando a quanto dichiarato, "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition comprenderà grandi miglioramenti grafici e un ammodernamento del gameplay per tutti e tre i titoli, senza inficiare il loro stile classico e inconfondibile e la loro atmosfera".

Al momento non sappiamo in quale modo Rockstar ha gestito la cosa. Dobbiamo aspettarci aspettarci una versione degli engine grafici originali in qualche modo aggiornata (Vedi le ultime mod che hanno reso GTA San Andreas quasi attuale graficamente), una vera e propria riproduzione dei titoli originali ma con un nuovo engine e relative DirectX o chissà cos'altro?

Difficile dirlo, non ci resta che attendere ulteriro informazioni che arriveranno durante le prossime settimane. Personalmente non mi dispiacerebbe tornare nuovamente a Vice City, ma di sicuro - come tanti altri - vorrei scoprire qualcosa in più sul prossimo GTA VI!