Samsung presenta ufficialmente i nuovi Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra

In largo anticipo rispetto alla "tradizione" che sanciva l'anticipo o l'inizio del Mobile World Congress di Barcellona, saltato quest'anno come il precedente a causa della pandemia, Samsung è partita in quarta anticipando tutto e tutti in questo 2021 con la presentazione - ed in concomitanza l'inizio delle vendite, quando mai - dei nuovi Galaxy serie S21.

Anche quest'anno "squadra che vince non si cambia", e difatti possiamo dare il benvenuto ai nuovi Galaxy S21, Galaxy 21+ ed Galaxy S21 Ultra, ulteriore e naturale evoluzione della serie precedente dalla quale differisce esteticamente solo per il design del layout posteriore, nel dettaglio per quanto riguarda il comparto fotocamere divenute ora dei veri e propri semafori con tanto di cornice!

Umorismo a parte, la storia è sempre la stessa, con alcune piccole "riserve al ribasso" e senza più varianti 4G. I nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 seguono la stessa filosofia e differiscono per lo più per via della dimensione/risoluzione del display, capacità della batteria e - come per lo scorso anno - comparto fotografico che raggiunge il top solo nella variante Ultra.

Galaxy S21 ed S21+ vantano difatti un pannello Dynamic AMOLED 2X, la cui risoluzione scende quest'anno a 2.400*1.080p con refresh-rate adattivo da 48Hz a 120Hz, dalla superficie "piatta" e rispettivamente pari a 6.2" (421 PPI) e 6.7" (394 PPI).

Quest'anno il pannello migliore in termini di specifiche tecniche diviene esclusiva del modello S21 Ultra, la cui risoluzione di 3.200*2.400p viene spalmata su di una diagonale di 6.8" (515 PPI) e refresh-rate adattivo da ben 10Hz a 120Hz, il quale fanta tra l'altro bordi curvi.

Nessuna "sorpresa" rilevante per quanto riguarda il comparto fotografico. Come per la serie Galaxy S20, anche i nuovi S21 ed S21+ disporranno di un sensore fotografico posteriore da 64MPx e frontale da 10MPx, al contrario del modello Ultra che vanta rispettivamente un 108MPx ed un 40MPx più altre chicche a contorno.

Come al solito tutti e tre condivideranno il "medesimo SoC", con alcune differenze sui tagli di memoria e RAM. Difatti, a seconda dei mercati ove verranno commercializzati, tutti i dispositivi integreranno al loro interno i potenti SoC Qualcomm Snapdragon 888 oppure Exynos 2100.

Galaxy S21 ed S21+ avranno entrambi a disposizione 8GB di memoria RAM LPDDR5 ed una memoria interna in tagli da 128GB e 256GB, ricordiamo non più espandibile, mentre Galaxy S21 Ultra parte da una base con 12GB di memoria RAM e 128GB/256GB di memoria interna fino al taglio più costoso che offre 16GB di memoria RAM e ben 512GB di memoria interna.

E quest'anno le batterie, rispettivamente pari a 4.000mAh per S21, 4.800mAh per S21+ e 5.000mAh per S21 Ultra, "per moda" dovranno essere ricaricate con gli alimentatori che Samsung vi ha fornito lo scorso anno, dato che anch'essa ha deciso di non integrarlo più all'interno della confezione.

I nuovi Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni: