GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie GeForce RTX 3060 Ti

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di hardware di gioco premium, ha rilasciato le nuove schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti basate sull'architettura NVIDIA Ampere. GIGABYTE ha lanciato cinque schede grafiche: AORUS GeForce RTX3060 Ti MASTER 8G, GeForce RTX3060 Ti GAMING OC PRO 8G, GeForce RTX3060 Ti GAMING OC 8G, GeForce RTX3060 Ti EAGLE OC 8G, e GeForce RTX3060 Ti EAGLE 8G. Cinque schede grafiche progettate per soddisfare le esigenze di diversi clienti. AORUS MASTER è consigliata per gli appassionati che desiderano le massime prestazioni e l'aspetto RGB colorato. La serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori tradizionali, la serie EAGLE è la scelta migliore per coloro che desiderano prestazioni grafiche e durata.

Alimentata dall'architettura NVIDIA Ampere e dalla seconda generazione di NVIDIA RTX, la piattaforma di gioco per PC più potente al mondo per ray tracing in tempo reale e AI, GeForce RTX 3060 Ti offre un gameplay incredibile a 1080p e 1440p.

RTX 3060 Ti supporta anche le innovazioni di gioco GeForce, inclusa la tecnologia NVIDIA DLSS che accelera le prestazioni e migliora IQ, ora disponibile in oltre 25 giochi;NVIDIA Reflex che riduce la latenza del sistema ("input lag"), rendendo i giochi più reattivi e offrendo ai giocatori di titoli multiplayer competitivi un vantaggio in più rispetto agli avversari; e NVIDIA Broadcast, una suite di miglioramenti AI audio e video inclusi sfondi virtuali e rimozione del rumore che gli utenti possono applicare a chat, chiamate Skype e riunioni video. Quindi, sia che stiano giocando a titoli per PC tradizionali, lavorando in workflow creatività e produttività, o godendosi gli ultimi titoli come Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion, e altri, GeForce RTX 3060 Ti offre la migliore esperienza possibile nella sua categoria.

AORUS MASTER

Il sistema MAX-Covered Cooling è dotato di 3 ventole a pale da 100mm con design wind-claw e rotazione alternata, in modo che la pressione dell'aria possa coprire completamente il dissipatore di calore. L'area di dissipazione del dissipatore di calore è maggiore rispetto alla generazione precedente. E con la grande piastra in rame e 7 tubi di calore compositi, il calore della GPU e della VRAM può essere dissipato rapidamente. Insieme alla tecnologia Screen Cooling di GIGABYTE, le alette estese consentono il passaggio del flusso d'aria, formando un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente, in modo che la GPU possa funzionare in modo stabile. Un potente monitor LCD è incorporato sul lato della scheda grafica, che può essere impostato su modalità entusiasta, modalità testo, modalità immagine e modalità GIF. Tramite il software, è possibile modificare tutti i tipi di contenuti o impostarli come CHIBI Time per godersi i cambiamenti del piccolo falco ogni ora. RGB Fusion 2.0 consente non solo di impostare gli effetti di luce dell'intera scheda grafica e del monitor LCD, ma anche di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi AORUS. AORUS MASTER dispone anche di 6 connettori di uscita video, rivestimento PCB di livello aerospaziale, modalità di funzionamento silenzioso Dual BIOS e componenti certificati ULTRA DURABLE. È consigliata agli appassionati che desiderano le massime prestazioni e un aspetto RGB colorato. AORUS fornisce ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che i clienti possano godersi sessioni di gaming o creatività senza preoccupazioni.

GAMING OC PRO

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di 3 ventole a pale, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito, GPU a tocco diretto, ventola attiva 3D e Screen Cooling, che insieme temperatura in qualsiasi momento, risultando in prestazioni più elevate e più stabili. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti a una temperatura inferiore. La tecnologia Screen Cooling estende il dissipatore di calore per consentire il passaggio del flusso d'aria, fornendo una migliore dissipazione del calore. Inoltre, il lubrificante al nano grafene può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, vicino alla durata del doppio cuscinetto a sfere, ed è più silenzioso. RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore delle luci e di vari effetti speciali e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. Grazie ai suoi componenti Ultra Durable, alla tecnologia di raffreddamento e all'illuminazione RGB, la serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

EAGLE OC

È la migliore soluzione a doppia ventola per gli utenti. La tecnologia di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 2X è dotata di 2 ventole a pale da 100mm, componenti Ultra Durable, lubrificante al nano grafene e Screen Cooling, in modo che la scheda grafica possa ottenere la migliore dissipazione del calore e prestazioni di elaborazione. EAGLE OC e EAGLE sono le scelte migliori per i giocatori che danno priorità alla personalizzazione. L'estetica si ispira a elementi di fantascienza spaziale con materiali meccanici, una cover trasparente e un logo luminoso sulla scheda, consentendo così all'utente di esprimersi in modo unico. È presente una luce RGB sul lato, che consente agli utenti di regolare il colore delle luci e vari effetti tramite RGB fusion 2.0 e sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS.

Le schede grafiche GIGABYTE utilizzano il design dell'alimentatore multifase per consentire al MOSFET di funzionare a temperature più basse, e design della protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, oltre a induttanze e condensatori certificati Ultra Durable, per fornire prestazioni eccellenti e un sistema più lungo vita. La piastra posteriore non solo rafforza la struttura complessiva, ma impedisce anche al PCB di piegarsi. Per maggiori informazioni e novità sui prodotti GIGABYTE, visita il sito ufficiale GIGABYTE: http://it.gigabyte.com/