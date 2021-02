Hyper Scape Stagione 3: Shadow Rising Disponibile l'11 marzo con una mappa del mondo rinnovata

Ubisoft ha annunciato che Hyper Scape Stagione 3: Shadow Rising verrà lanciata l’11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S. Nella Stagione 3, Hyper Scape introdurrà contenuti esclusivi che comprendono una mappa rinnovata, nuovi hack ed elementi narrativi, Pass Battaglia da 100 livelli ed elementi di personalizzazione.

NUOVI CONTENUTI GAMEPLAY CON LA STAGIONE 3

Durante questa stagione i giocatori avranno la possibilità di testare la propria velocità ed abilità nella mappa rivisitata di Neo Arcadia 2.0 e provare un nuovo Hack Utilizzabile, il Firewall, che crea una barriera per bloccare il fuoco in arrivo permettendo al giocatore e alla sua squadra di spararvi attraverso.

Neo Arcadia 2.0 conterrà nuovi punti di riferimento, terreni diversificati e zone da attraversare più riconoscibili per i giocatori, una vera sfida per i veterani per tenere il passo con chi entra nel gioco per la prima volta.

NUOVE CARATTERISTICHE DI GIOCO

La Stagione 3 introdurrà un nuovo Hub Flow 2D nel menù principale, ottimizzato per offrire un’esperienza ancora più veloce e interattiva, permettendo ai giocatori di vedere l’intera squadra con l’attrezzatura selezionata e usare Armadietto e Negozio durante il matchmaking. Minore il tempo di attesa, maggiori le possibilità di vincere la Corona!

Nella Stagione 3, Hyper Scape sarà rivisto per avere sempre disponibili tre Modalità di Gioco:

Corsa alla Corona a squadre – 60 giocatori, classificata

Corsa alla Corona – 60 giocatori, non classificata

Deathmatch a squadre 6v6, non classificata

PASS BATTAGLIA DELLA STAGIONE 3

Hyper Scape Stagione 3 include un Pass Battaglia Premium gratuito con 100 livelli di oggetti esclusivi da sbloccare durante la stagione.

Il Pass Battaglia Premium , disponibile per 950 Bitcorone, sblocca immediatamente l’outfit Shrine Fox di Ace, il ciondolo per armi e la leggendaria skin Dragonfly per le vostre armi.

, disponibile per 950 Bitcorone, sblocca immediatamente l’outfit Shrine Fox di Ace, il ciondolo per armi e la leggendaria skin Dragonfly per le vostre armi. Il Pass Hyper Battle, disponibile per 2,250 Bitcorone, sblocca immediatamente 25 livelli del Pass Battaglia con oggetti cosmetici compreso l’outfit Rook Divided.

Il Pass Battaglia Premium della Stagione 3 comprende outfit Legendary, otto ulteriori outfit, 33 skin per le armi, 13 armi da mischia, 8 navicelle e molto altro. La Stagione 3 introduce anche una nuova categoria personalizzabile con i ciondoli che potrete attaccare alle vostre armi.

I giocatori guadagnano Bitcorone giocando o acquistandole con valuta reale nello store Ubisoft o negli store prime parti. Sarà inoltre possibile avanzare nel Pass Battaglia semplicemente guardando gli stream di Hyper Scape su Twitch abilitando l’estensione Crowncast.

La Stagione 3 contiene anche due Starter Pack per aiutare i Contender sul terreno di gioco:

Il Pacchetto Prisma Security con un outfit Epic, Emote, e 1000 Bitcorone

con un outfit Epic, Emote, e 1000 Bitcorone Lo Starter Pack Sagione 3 con un outfit Epic, armi, navicelle, e 2,875 Bitcorone

Infine, i membri di PlayStation Plus otterranno il nuovo Pacchetto Remedy PS+ della Stagione 3 gratuito che include un esclusivo outfit Rare e una skin per le armi di Noor.

STAGIONE 3: L’ASCESA DEL TEMPIO IN HYPER SCAPE

Nonostante le assicurazioni della Prisma Dimensions sul fatto che vada tutto bene, strane anomalie continuano ad affliggere Neo Arcadia. Le misteriose strutture galleggianti che sono apparse dopo il Blackout si sono unite in un tempio che fluttua sopra lo skyline della città.

Basilisk è il primo Contender a riuscire a salirvi.

Al suo interno, Basilisk deve affrontare una forza primordiale dell’Hyper Scape: Tower afferma di aver perso dei pezzi di sé e incarica Basilisk di ritrovarli in cambio di gloria e potere. Basilisk assolda un nuovo personaggio, il furbo hacker Huo Shu, per assaltare il quartier generale della Prisma e recuperare uno di questi Frammenti. Nel frattempo, le forze della Prisma sotto il controllo di Nikita e del suo nuovo aiutante Bai Hu, si stanno preparando per eliminare queste anomalie in qualsiasi modo possibile.

Tutte le settimane, i giocatori potranno raccogliere nuove Schegge di Memoria per entrare ancor più nell’avventura e nel folklore della Stagione 3. La storia di Basilisk e di Tower sarà contenuta nel terzo numero del fumetto di Hyper Scape, distribuito in capitoli durante la Stagione 3.

