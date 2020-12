Il case Mini-ITX ROG Z11 è finalmente disponibile in Italia

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia del primo case Mini-ITX targato Republic of Gamers: ROG Z11. Si tratta di un case Mini-ITX/-DTX di fascia premium che espande i limiti delle prestazioni ottenibili da un form-factor compatto, offrendo un raffreddamento avanzato attraverso un design brevettato caratterizzato da un'inclinazione di 11 gradi che migliora il flusso d'aria.

Il supporto hardware è decisamente esteso e dinamico, include la compatibilità con alimentatori ATX e scheda grafiche a tre slot senza cavo riser, oltre alla possibilità di inserire cooler fino a 240 mm, una pompa per raffreddamento a liquido e un serbatoio. Aggiungendo stile alla sostanza, l'elegante design esterno è completato da componenti interni che sono illuminati dall'illuminazione Aura Sync, che possono essere visti attraverso i pannelli di vetro temperato da 4 mm sul lato anteriore e destro. ROG Z11 è stato premiato con un Red Dot Award per il design nel 2020 ed è stato anche premiato per un CES Innovation Award 2020.

Esclusivo design con inclinazione di 11 gradi

L'innovativa disposizione interna di ROG Z11 inclina lo slot della scheda madre di 11 gradi, permettendo di avere ulteriori 40 mm di spazio sul retro della scheda madre. Questo spazio aggiuntivo migliora la dissipazione del calore attorno alla CPU, alla scheda grafica e attorno allo slot SSD M.2 montato sul retro. L'intero design favorisce una dissipazione efficiente del calore tramite l'effetto camino e la pressione negativa dell'aria generata da un massimo di cinque ventole da 120 mm o tre da 140 mm più due da 120 mm.

Prestazioni superiori e ampia connettività

ROG Z11 supporta schede madri Mini-ITX / -DTX ed offre compatibilità con componenti più esigenti e ad alte prestazioni utilizzati nelle build più avanzate. Il layout supporta un alimentatore ATX, una scheda grafica a tre slot senza cavo riser e un radiatore fino a 240 mm. Per gli appassionati del raffreddamento a liquido, offre ampio spazio di configurazione e presenta uno spazio dedicato per una pompa e un serbatoio.

L'hub di estensione integrato supporta fino a sei ventole PWM e tre ventole RGB adressable o strisce LED e offre una porta USB 2.0 aggiuntiva per semplificare l'assemblaggio. Le porte I / O del pannello frontale includono una USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 2.0 Type-A e un pulsante di controllo dell'illuminazione ARGB, che rendono il collegamento di componenti e dispositivi facile ed intuitivo.

Facile manutenzione e gestione dei cavi

L'inclinazione di 11 gradi crea fino a 40 mm di spazio extra per una comoda gestione dei cavi. La cover multifunzione mantiene in comodamente i cavi e consente di montare un dispositivo SSD o ROG Aura e di raggruppare eventualmente i cavi semplicemente utilizzando le strisce dedicate incluse. I filtri antipolvere rimovibili sui lati superiore, inferiore, sinistro, anteriore e posteriore forniscono una protezione completa dalla polvere e consentono una pulizia e una manutenzione fluida e semplice.

Disponibilità e prezzo

ROG Z11 è disponibile al prezzo consigliato di 259,00€ IVA inclusa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.