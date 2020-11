L'API di Steam Input aggiunge il supporto al controller PS5

Grazie all'ultimo aggiornamento del client di Steam, tutti i giochi che usano attualmente l'API di Steam Input sono pienamente compatibili con il controller PS5, senza bisogno di aggiornamenti da parte degli sviluppatori: funziona da subito!

Il supporto completo del LED, del trackpad, delle funzionalità di vibrazione e di giroscopio è ora disponibile per la configurazione in giochi come Death Stranding, No Man's Sky, Horizon: Zero Down e molti altri. Questo supporto è disponibile per i giocatori che fanno parte della beta pubblica del client desktop di Steam con il supporto per tutta la piattaforma che arriverà a seguito di ulteriori test.

Cos'è l'API di Steam Input?

Ecco un'introduzione all'API di Steam Input per gli sviluppatori di Steam: https://partner.steamgames.com/doc/features/steam_controller/getting_started_for_devs

In breve, l'API di Steam Input offre ai giocatori un'esperienza significativamente migliore con un investimento in termini di sviluppo molto ridotto. I vantaggi includono:

Esperienza di gioco semplificata per l'utente, con i simboli corretti su tutti i dispositivi anche quando si cambiano le assegnazioni.

Supporto per le funzionalità avanzate come trackpad, controlli di movimento e pulsanti aggiuntivi.

Gli aggiornamenti funzionano immediatamente. Senza alcun lavoro aggiuntivo richiesto da parte dello sviluppatore, quando queste funzionalità e/o dispositivi vengono aggiunti all'API, "funzionano e basta" con i titoli coinvolti.

Il controller PS5 si unisce agli oltre 200 dispositivi di input supportati dall'API, inclusi il controller PS4, il controller Switch Pro, le levette, i volanti, i dance pad e praticamente qualunque altro controller possa venirti in mente.

Gli utenti usano davvero i controller per giocare su PC?

Negli ultimi due anni, il numero medio di giocatori attivi su Steam che fanno uso di un controller è più che raddoppiato, con milioni di utenti che usufruiscono dei titoli, in continuo aumento, che li supportano. In questi titoli, la percentuale di giocatori che usa il controller può facilmente raggiungere il 60%, o anche di più. Alcuni titoli, come i giochi di skateboard, hanno oltre il 90% di giocatori che usano controller per giocare. La crescita dell'uso dei controller è stata ancora maggiore tra i giocatori che usano i controller PlayStation, cresciuti negli ultimi due anni dal 10,9% al 21,6% di tutte le sessioni di gioco con controller su Steam.

Cosa significa per te in quanto sviluppatore?

Se stai già usando l'API di Steam Input per il tuo gioco, non devi fare nient'altro per abilitare la compatibilità con il nuovo controller.

Se non stai usando l'API di Steam Input e hai un gioco su Steam con un qualche tipo di compatibilità con i controller, puoi controllare e assicurarti che l'emulazione del gamepad di Steam Input sia abilitata per i controller PlayStation come impostazione predefinita (per ulteriori informazioni: Emulazione del gamepad di Steam Input: pratiche consigliate).

L'emulazione del gamepad di Steam Input è un servizio che consente ai giocatori di configurare immediatamente un controller PS5 (o altri controller) in modo da funzionare in quel gioco e associare i pulsanti di quel controller alle azioni in gioco. Il livello di personalizzazione e la qualità dell'esperienza fornita al giocatore è limitata in questa modalità, ma può risultare molto utile per giochi non proprio recenti che non vengono più supportati dai team di sviluppo, in quanto è possibile abilitare questa possibilità senza modifiche al codice.

Consigliamo comunque l'utilizzo dell'API di Steam Input per un'integrazione completa, in quanto fornisce la migliore esperienza per gli utenti in modo predefinito con praticamente qualunque controller sul mercato.

Per informazioni su come aggiungere l'API di Steam Input ai tuoi titoli:

https://partner.steamgames.com/doc/features/steam_controller/getting_started_for_devs

Informazioni su come accedere alla beta del client di Steam:

https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=7021-eiah-8669