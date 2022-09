Assassins Creed Mirage debutterà nel 2023, ecco il reveal trailer

Durante il corso dello showcase dedicato alla saga di Assassin's Creed, Ubisoft ha confermato in toto i rumour sul nuovo capitolo della serie, settando il debutto per il prossimo 2023 (Data generica, ci si aspetta di vederlo come di consueto a Ottobre/Novembre).

Con lo sviluppo guidato da Ubisoft Bordeaux (Autore dell'espansione L'Ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla), Assassin's Creed Mirage sarà ambientato nella città di Baghdad, al culmine della sua epoca d'oro e liberamente esplorabile, con un gameplay legato alla tradizione ma modernizzato e fortemente incentrato su parkour, furtività e assassinii.

I giocatori vestiranno i panni di Basim Ibn Is'haq (Come sottolineato personaggio già noto ai giocatori di AC: Valhalla, tutt'ora avvolto da un alone di mistero), un singolare ladro di strada con un passato misterioso, che si unirà agli Occulti in Alamut per una missione alla ricerca di risposte.

Com'è possibile notare dal trailer cinematografico lanciato per l'occasione, Assassin's Creed Mirage è un omaggio alla serie e un tributo particolarmente speciale al primo Assassin's Creed (E proprio per tale motivo si sospetta che tale capitolo non avrà la medesima e profonda impronta GDR apprezzata in quelli più recenti).

Purtroppo, com'era lecito aspettarsi, per un trailer gameplay bisognerà attendere ancora un po!

Inoltre, sono state annunciate anche la Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition e il Collector's Case:

La Deluxe Edition includerà il gioco base, un artbook e la colonna sonora digitali, oltre a un pacchetto Deluxe contenente un completo ispirato a Prince of Persia, skin per l'aquila e la montatura, armi e molto altro.

Pre-ordinando Assassin's Creed Mirage si riceverà una missione bonus al lancio, chiamata I Quaranta Ladroni, in cui i giocatori potranno svelare i misteri della leggendaria grotta di Ali Babà.