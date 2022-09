Assassins Creed Mirage è ufficiale, e presto verrà svelato

Svelato questa mattina per sbaglio da un account ufficiale del produttore, Assassin's Creed Mirage è il nome del prossimo capitolo della serie ed è stato annunciato ufficialmente tramite il profilo Twitter del gioco.

Oltre all'immagine pubblicata a corredo dell'annuncio, la quale lascia intendere l'ambientazione sulla quale sarà basato, purtroppo del gioco non si conosce ancora nulla. Bisognerà attendere le 9PM del prossimo 10 Settembre per godersi la presentazione in occasione dell'Ubisoft Forward, che verrà naturalmente trasmesso in streaming sulle varie piattaforme del caso.

I rumour suggeriscono Baghdad come città principale per l'ambientazione, e Basim - in età "giovanile" - come protagonista (Personaggio ben noto ai giocatori di AC: Valhalla). Non ci resta che attendere dunque il prossimo weekend per scoprire ulteriori informazioni!