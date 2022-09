Rockstar Games risponde ai leak di GTA VI, era tutto vero!

Nella storia dei videogame abbiamo avuto la possibilità di assistere più e più volte ad informazioni trapelate, talvolta rubate o addirittura diffuse sottobanco dagli stessi sviluppatori al fine di generare un certo hype, ma mai ci saremo aspettati di vivere una domenica di fuoco come quella appena trascorsa.

Senza girarci troppo attorno, quel che ieri sembrava un comune thread su GTAForums.com aperto da un malintenzionato - pronto ad infettare i primi malcapitati in cerca di informazioni su uno dei giochi più attesi degli ultimi anni - si è rivelato il leak più grande di tutta la storia dei videogame.

In meno di poche ore, dinanzi agli occhi increduli tanto degli utenti quanto delle varie testate di settore quasi sconvolte dall'accaduto (Non è mai semplice trattare argomenti così delicati, proprio per questo motivo e per altri precedenti abbiamo deciso di non parlarne in "diretta"), sul web sono stati diffusi oltre 90 video per circa 1h di durata complessiva relativi ad una "vecchia" build di test del futuro capitolo della serie GTA.

Il tutto, se confermato, incredibilmente ad opera di un ragazzino di 16 anni a capo della famigerata Lapsus$ ransomware gang, già nota alle forze dell'ordine per aver rubato dati a compagnie del medesimo calibro (Vedi Samsung, Nvidia, Microsoft, Ubisoft).

TakeTwo is starting to roll out takedown requests #GTA6 pic.twitter.com/vjBCtg1JUQ — Mors Mutual Insurance (@morsmutual_) September 18, 2022

Nonostante le prime incertezze, generate dall'imprevedibilità dell'accaduto, Take Two Interactive in prima persona ha confermato la veridicità dei contenuti iniziando a bombardare qualsivoglia video trapelato finito dapprima su Youtube, ed in seguito su tutte le piattaforme social in voga al momento.

La stessa Rockstar Games ha pubblicato questo pomeriggio il seguente comunicato:

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) 19 settembre 2022

Seppur rammaricati per aver scoperto determinati dettagli in "malo modo" e non tramite un annuncio ufficiale, possiamo a questo punto confermare che molti dei rumour precedentemente trapelati avevano più di un fondo di verità.

Stando a quanto mostrato dalla build di sviluppo di cui sopra, appare chiaro come la location scelta da Rockstar per questo tanto atteso GTA VI - nome in codice Americas - sia la tanto amata Vice City (Ergo riproduzione fittizia di Miami già apprezzata venti anni fa), dato confermato da svariati dettagli (Scorci di location, alcune insegne, riferimenti sulle divise della polizia e quant'altro). E non finisce qui, in quanto i video confermano che vi sarà per la prima volta una protagonista femminile giocabile chiamata Lucia, pronta ad affiancare un personaggio maschile chiamato Jason.

In aggiunta, dando uno sguardo al debug del motore grafico RAGE è stato possibile notare che gli sviluppatori in quella determinata build stavano testando il tutto sfruttando diverse GPU Nvidia (GeForce GTX 1080, 2080 SUPER, RTX 3060 e RTX 3080). Naturalmente i video raffiguravano una versione davvero raffazzonata del gioco nonchè priva di qualsivoglia "abbellimento grafico", ma possiamo garantirvi che il sistema d'illuminazione presente era davvero fenomenale (Così come il livello di dettaglio interno delle poche automobili mostrate, le interazioni con gli NPC, svariate animazioni e quant'altro).

Difficile dire ad oggi come si evolverà la storia, che di sicuro non finisce qui. Rockstar Games e Take Two Interactive hanno già ingaggiato l'FBI e stanno contemporaneamente tentando di ripulire il web dai contenuti trapelati che, sfortunatamente per loro, sono oramai ben impressi nelle nostre menti.

Una cosa è certa: se già aspettavamo con ansia un briciolo di informazioni a riguardo di questo titolo, ricordiamo atteso già da ben nove anni, ora il desiderio di poterlo giocare è davvero incontenibile!