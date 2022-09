Ubisoft svela il futuro di Assassin's Creed, ecco finalmente il Giappone!

Oltre a rilasciare qualche informazione circa il prossimo Assassin's Creed Mirage atteso per il 2023, Ubisoft ha svelato i piani per il futuro della serie.

Oltre alla serie live-action e relativo mini gioco realizzato in collaborazione con Netflix ed al GDR per dispositivi mobili ambientato in Cina, udite udite, Ubisoft ha confermato l'esistenza dei prossimi capitoli della serie, per ora conosciuti come "Codename RED" (il primo ambientato in Giappone come tanto richiesto dai videogiocatori!) e "Codename Hexe".

Naturalmente ci sarà da aspettare per vedere questi titoli, realisticamente attesi rispettivamente per il 2024 ed il 2025.

Nel dettaglio, gli annunci hanno riguardato:

Assassin’s Creed Codename RED sarà il prossimo titolo principale dopo Assassin's Creed Mirage e il futuro dell'esperienza GDR open world nel franchise di Assassin's Creed. È attualmente sviluppato da Ubisoft Quebec, lo studio autore di Assassin's Creed Odyssey, con Jonathan Dumont in qualità di direttore creativo. Il titolo consentirà ai giocatori di esplorare un'ambientazione molto attesa nel franchise di Assassin's Creed, il Giappone feudale e le relative storie degli shinobi.

Assassin's Creed Codename HEXE sarà il prossimo titolo principale dopo Codename RED. È attualmente sviluppato da Ubisoft Montréal, dove è nato il franchise di Assassin's Creed, con Clint Hocking in qualità di direttore creativo.

Assassin's Creed Codename INFINITY connetterà i progetti e i giocatori attraverso diversi tipi di esperienze, che includeranno i giochi di Assassin's Creed già disponibili e i titoli futuri: Codename Red e Codename HEXE, i due prossimi giochi HD principali. Come parte di Codename INFINITY, il multiplayer tornerà come esperienza indipendente nel franchise di Assassin's Creed.

Assassin's Creed Codename JADE è un GDR d'azione e avventura AAA per le piattaforme mobili, ambientato nell'antica Cina. I giocatori potranno creare il proprio personaggio e scoprire la storia dei primi Assassini in Cina. Sarà giocabile gratuitamente (free to play).