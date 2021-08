Forza Horizon 5, Turn10 mostra i primi 8 minuti del gameplay

In occasione dell'evento Xbox dedicato alla Gamescom 2021, il quale ha inglobato l'ormai immancabile appuntamento online Let’s ¡Go! – Episodio 6, Turn10 ha deciso di svelare i primi otto minuti di gioco per l'attesissimo Forza Horizon 5.

Stando a quanto mostrato, un po come avvenuto sino ad ora nei precedenti capitoli, l'introduzione al gioco offre la possibilità di mettersi alla guida delle vetture di copertina - per l'appunto svelate quest'oggi - su alcuni degli scenari più iconici offerti dalla nuova ambientazione, eventi "metereologici" compresi, ricordiamo svelata circa due settimane fa in tutta la sua interezza.

Ricordiamo che il debutto di Forza Horizon 5 è previsto per il prossimo 09 Novembre (2021) su tutte le XBox attualmente in commercio e PC Windows compreso (Integrato inoltre nel Game Pass e naturalmente acquistabile separatamente, idem per il probabile Season Pass).

Di seguito il trailer gameplay che mostra la fase iniziale del gioco:

Forza Horizon 5 svela il nuovo gameplay e le cover car alla gamescom 2021



Negli ultimi mesi, abbiamo offerto ai fan del mondo aperto di guida un assaggio di ciò che possono aspettarsi da Forza Horizon 5, inclusa l'analisi dei diversi biomi che esplorerai mentre corri attraverso il Messico. Ora, con l'uscita del 9 novembre di Forza Horizon 5 all'orizzonte (non potevo trattenermi), siamo entusiasti di condividere con i fan i primi otto minuti di puro e genuino gameplay di Forza Horizon 5. E non abbiamo finito, siamo anche entusiasti di mostrare le auto da copertina di Forza Horizon 5 appena annunciate: la Mercedes-AMG ONE e la Ford Bronco Badlands del 2021. Andiamo!



Uno sguardo più da vicino all'inizio di Forza Horizon 5



Durante lo streaming Xbox 2021 della gamescom, abbiamo mostrato cosa possono aspettarsi i giocatori quando entrano per la prima volta in Forza Horizon 5, inclusi filmati di entrambe le nostre auto di copertura, la Mercedes-AMG ONE e la Ford Bronco Badlands 2021, in azione. Come sanno i fan di vecchia data, l'inizio di un gioco di Forza Horizon pone le basi per tutto ciò che verrà, quindi abbiamo ritenuto importante condividere uno sguardo a questi momenti cruciali.



Mentre giochi a Forza Horizon 5 ed esplori la nostra vasta versione del Messico, puoi aspettarti aerei da carico, un vulcano attivo, una corsa al festival sotto gli splendidi cieli messicani e altro ancora. Vedrai luoghi emozionanti come il Ford Bronco Badlands in cima al vulcano attivo e innevato della Gran Caldera, la Corvette Stingray del 2020 che strappa l'asfalto verso una tempesta di polvere nei terreni agricoli messicani e la Porsche 911 Desert Flyer che si schianta nella fitta giungla chioma dell'albero.



E infine, potrai provare la splendida Mercedes-AMG ONE a tutta velocità lungo la costa rocciosa assolata del Messico.

Ti presentiamo le nostre Cover Car: Mercedes-AMG ONE e Ford Bronco Badlands 2021



I giochi di Forza sono incentrati sulle auto e, oltre a quelle del gioco, sulla copertina del gioco mettiamo in mostra modelli di spicco. Siamo entusiasti di svelare la copertina di Forza Horizon 5 con la Mercedes-AMG ONE, che segna la prima volta che un'auto presenta la tecnologia ibrida di Formula 1 quasi uno a uno dalla pista alla strada, mettendo questo potere nei giocatori mani permette loro di esplorare le strade e le strade del Messico in un modo senza precedenti. Insieme alla Mercedes-AMG ONE in copertina c'è la Ford Bronco Badlands 2021, pronta per offrire un fuoristrada robusto e fuoristrada attraverso il vasto terreno del Messico come quelle incredibili giungle e deserti.



Proprio come la posizione incredibilmente diversificata del Messico, vogliamo portare veicoli diversi nel gioco per sfruttare ciò che il Messico ha da offrire. Portare la Ford Bronco Badlands 2021 e la Mercedes-AMG ONE su Forza Horizon 5 è stata una vera collaborazione tra tutte le parti, che si vede quando ti metti al volante.



Siamo entusiasti che i fan di Ford e Mercedes-AMG possano guidare i veicoli più grandi dell'anno nel gioco, grazie alla loro grande partnership. E grazie alle capacità delle console Xbox Series X|S, sapevamo di poter aumentare i dettagli e l'autenticità più che mai. Ad esempio, il raytracing in Forzavista: otteniamo un nuovo livello di risposta materiale e riflessi, che sono più simili a ciò che vedresti con i tuoi occhi nella vita reale. Ha reso le cose ancora più eccitanti per il team catturare la bellezza e il realismo di questi veicoli, e non vediamo l'ora che i fan ci mettano le mani sopra.