Forza Horizon 5, Turn10 svela ulteriori dettagli a riguardo

A seguito dell'annuncio che ha diviso a metà gli appassionati della serie, Turn10 pubblica ufficialmente ulteriori dettagli circa l'attesissimo Forza Horizon 5, il cui debutto ricordiamo è previsto per il prossimo 09 Novembre (2021) su tutte le XBox attualmente in commercio e PC Windows compreso (Integrato inoltre nel Game Pass e naturalmente acquistabile separatamente, idem per il probabile Season Pass).

In attesa di scoprire ulteriori dettagli, e magari poter assaggiare un diretto gameplay trailer, gli sviluppatori hanno fatto un resoconto delle informazioni rilasciate a scaglioni durante l'ultimo mese:

Possiamo avere convertibili in FH5?

Sì! Per le decappottabili, sarai in grado di controllare manualmente il tetto facendo clic con la levetta sinistra sul controller Xbox.



FH5 sarà caratterizzato da una grande città?

Conterrà probabilmente una delle città più belle mai costruite, Guanajuato! Questa città presenta strade tortuose e un sistema di acquedotti sotterranei che attraversa tutta la città.



FH5 incorporerà elementi della cultura automobilistica messicana?

Lo farà, ma non siamo ancora pronti a parlare di come. È qualcosa di cui siamo molto orgogliosi e non appena saremo in grado di condividere di più sull'elenco delle auto, potremo parlare di più su come stiamo celebrando la cultura automobilistica del Messico.



Ci saranno corse di accellerazione?

Parecchi! Compreso uno su una vecchia pista di atterraggio nella sede principale del Festival.



Come cambia il tempo?

I cambiamenti climatici tornano su FH5 ma con una svolta. Questa volta, sono locali, interessando sezioni della mappa con tempeste di sabbia, bufere di neve e tempeste tropicali mentre lasciano altre parti completamente asciutte, a seconda della stagione.



Ci saranno animali?

Sì! Aspettati di vedere fenicotteri, licaoni, asini, capre e altro ancora.



Ci saranno lunghe autostrade?

Non solo la mappa del Messico è la più grande nella storia di Forza, ma presenta autostrade da angolo a angolo per la massima navigazione.



Cosa c'è di nuovo nella personalizzazione?

Oltre 100 nuovi cerchi, 100 nuove parti di aggiornamento visivo, migliaia di nuove parti di aggiornamento delle prestazioni, oltre alla possibilità di verniciare le pinze dei freni! Ciò si aggiunge alle opzioni notevolmente ampliate per personalizzare il personaggio del tuo pilota, tra cui nuovi capelli, nuovi vestiti, pronomi selezionabili e persino l'opzione per aggiungere arti protesici.

E i nuovi suoni del motore?

Ne parleremo nell'episodio 3 di Let's ¡Go! Sintonizzati!



Ci saranno pecore?

Confermata la pecora Bighorn!



Ci sono cieli diversi per modelli meteorologici diversi?

Abbiamo catturato i cieli per ogni stagione unica e il tempo che appare in ciascuna di esse. L'illuminazione per ogni condizione atmosferica è così drasticamente diversa che volevamo rappresentarle ciascuna.



I ritrovamenti del fienile stanno tornando?

Sono tornati e sono più dettagliati e specifici per posizione che mai.



Ci sono buone strade di montagna?

Oh sì, assicurati di controllare il vulcano il prima possibile.



Le tempeste si spostano in diverse parti della mappa?

Le tempeste possono essere trovate in diverse posizioni sulla mappa e sono localizzate ma si gonfiano e crescono nel tempo.