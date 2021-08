Forza Horizon 5, Turn10 svela le dimensioni della mappa

Finalmente Turn10 ha svelato l'attesissima mappa che farà da scenario all'attesissimo Forza Horizon 5, il cui debutto ricordiamo è previsto per il prossimo 09 Novembre (2021) su tutte le XBox attualmente in commercio e PC Windows compreso (Integrato inoltre nel Game Pass e naturalmente acquistabile separatamente, idem per il probabile Season Pass).

Ambientato in Messico, stando alla mappa pubblicata tale scenario sembra esser grandi a conti fatti il doppio di quello del precedente Forza Horizon 4, contenendo allo stesso tempo diversi biomi, una lunghissima autostrada coast-to-coast, ripidi sentieri di montagna che si contrappongono a vallate di terra e sabbia per le corse offroad, piste di atterragio per gare di accelerazione e quant'altro:

In occasione dell'appuntamento online Let’s ¡Go! – Episodio 5, gli sviluppatori hanno inoltre mostrato la spettacolare riproduzione digitale della nuova Toyota GR Supra, anch'essa pronta ad esser modificata radicalmente tramite il kit widebody a marchio HKS, a bordo della quale hanno esplorato in lungo ed in largo la mappa appena svelata: