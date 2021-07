Forza Horizon 5 promette faville per il comparto audio

Come da copione, in occasione dell'appuntamento online Let’s ¡Go! – Episodio 3 trasmesso ieri, Turn10 ha rilasciato ulteriori notizie per il prossimo Forza Horizon 5, il cui debutto ricordiamo è previsto per il prossimo 09 Novembre (2021) su tutte le XBox attualmente in commercio e PC Windows compreso (Integrato inoltre nel Game Pass e naturalmente acquistabile separatamente, idem per il probabile Season Pass).

In questa occasione ha fatto da padrone Fraser Strachan, Lead Audio Designer, il quale ha raccontato come il team si sia impegnato al fine di migliorare uno degli aspetti più criticati del precedente capitolo, ossia il comparto audio.

Mostrando con l'occasione anche alcuni spezzoni tratti dal gameplay, durante lo show sono state mostrate le modalità tramite le quali gli ingegneri dell'audio hanno registrato i rombi reali dei motori, e successivamente il risultato finale una volta integrati in gioco (Vedi alcuni spezzoni inediti del gameplay, che velatamente sembrano dimostrare la grandezza della mappa!).

Sempre rimanendo su tale ambito, possiamo finalmente annunciare che questo nuovo capitolo della serie introdurrà nuove tonalità dei veicoli in base alle modifiche che verranno effettuate alla meccanica.

Il rombo cambierà dunque - ed a quanto pare non poco - in base al tipo di scarico, sovralimentazione, tipologia di albero a camme e valvole per via dell'aumentare degli RPM raggiungibili e così via.

Forza ragazzi, al prossimo episodio vogliamo conoscere al meglio la mappa! 😎