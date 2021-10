Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, pubblicati i requisiti hardware della versione PC Windows

Esclusiva del Rockstar Games Launcher per quanto riguarda la piattaforma PC Windows, la tanto attesa Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition si appresta a debuttare il prossimo 11 Novembre (2021).

Da qualche ora la relativa pagina del negozio digitale è stata aggiornata con l'indicazione dei requisiti hardware minimi e consigliati, come al solito un tantino "sballati" (Di seguito abbiamo allegato una rivisitazione più attendibile).

A parte le ambigue e fuorvianti indicazioni sulle CPU più indicate (Ragazzi, ma che vi prendere a paragonare un Intel Core i5-6600K ad un AMD FX-6300?!), è possibile notare come il tutto sovrasti letteralmente quanto suggerito in passato per il sempreverde GTA V.

Va bene la rivisitazione in chiave "moderna" tramite l'impiego del Unreal Engine 4 e quant'altro, ci può stare una indicazione rivista al rialzo per suggerire cosa utilizzare al fine di godere del titolo con la grafica settata al massimo, ma qui c'è qualquadra che non cosa.. 😂

Di seguito elencati i requisiti minimi e consigliati:

REQUISITI MINIMI:

• OS - Windows 10 64-bit

• CPU - Intel Core i5-2400 oppure AMD FX-6300

• RAM - 8GB

• HDD - 22GB

• GPU - NVIDIA GeForce GTX 760 2GB oppure AMD R9 280 3GB



REQUISITI CONSIGLIATI:

• CPU - Intel Core i7-2700K oppure AMD Ryzen 5 2600

• RAM - 16GB

• GPU - NVIDIA GeForce GTX 970 3.5+0.5GB oppure AMD RX 570 4GB

