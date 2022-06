AMD FidelityFX Super Resolution un anno dopo, oltre 110 giochi e FSR 2.0 ora disponibili su GPUOpen

Un anno fa AMD ha presentato FidelityFX Super Resolution (FSR), una soluzione di upscaling all'avanguardia che garantisce un notevole aumento delle prestazioni nei videogiochi supportati e che è diventata rapidamente la tecnologia software gaming più rapidamente adottata nella storia di AMD.

Attualmente, sono oltre 110 i videogiochi disponibili e di prossima uscita che supportano FSR 1.0 e FSR 2.0. Inoltre, a partire da oggi, FSR 2.0 è disponibile su GPUOpen per il download gratuito per gli sviluppatori di videogame.

Supporto FSR 2.0 a 22 giochi disponibili e di prossima uscita, compresi i titoli annunciati di recente: Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, SuperPeople e The Callisto Protocol. E proprio oggi è stato annunciato l'arrivo di FSR 2.0 in The Bridge Curse, Thymesia e Tiny Tina's Wonderlands. Il supporto di FSR 1.0 si estende fino a includere le versioni migliorate di Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7: Biohazard e iRacing, così come il supporto in arrive a Call of the Wild: The Angler, Lies Of P, PC Building Simulator 2 e Project HP.

FSR 2.0 ora disponibile per gli sviluppatori su GPUOpen

FSR 2.0 è ora disponibile in versione API open source per facilitare l'integrazione, con una documentazione completa e codice sorgente in C++ e HLSL completo. Supporta DirectX 12 e Vulkan, con plug-in per Unreal Engine 4 e 5 in arrivo. È supportato anche su Xbox e sarà disponibile in Xbox GDK.



FSR è una delle numerose tecnologie AMD che offrono esperienze di gaming di altissimo livello. Da Radeon Super Resolution e AMD Radeon Anti-Lag, che aumentano le prestazioni e la reattività, ad AMD Smart Access Memory, che aumenta le prestazioni di gioco sui sistemi con grafica Radeon e processori Ryzen, queste tecnologie avanzate offrono ai gamer prestazioni incredibili, immagini straordinarie ed esperienze eccezionali

Per maggiori informazioni sugli importanti traguardi raggiunti da FSR nell'ultimo anno e su come FSR si posiziona rispetto ai competitor, è possibile visitare il blog a questa pagina. Per ulteriori dettagli sul rilascio di FSR 2.0 per gli sviluppatori, è possibile consultare GPUOpen a questa pagina.