CHIEFTRONIC presenta il nuovo case M2 GAMING CUBE

CHIEFTRONIC, il marchio incentrato sui giochi di CHIEFTEC, è orgoglioso di annunciare il lancio del cubo da gioco M2, costruendo il suo portafoglio di case con un pannello frontale in rete per un flusso d'aria ottimizzato e vetro temperato 2x per una visione perfetta del sistema.

Il Chieftronic M2 è la prossima versione aggiornata della custodia originale del cubo da gioco M1 per prestazioni significativamente migliorate.

Il pannello frontale di nuova concezione incorpora una rete per un flusso d'aria ottimizzato, l'aumento del numero di ventole di serie a 3 pezzi e il supporto aggiunto per il radiatore da 240 mm nel pannello superiore, oltre al supporto anteriore per il radiatore da 280 mm, rende l'M2 un case molto capace per un impianto di gioco ad alte prestazioni.

I pannelli laterali in vetro temperato consentono una visione nitida del sistema installato e il case è dotato di un hub di controllo A-RGB certificato.

Il lancio previsto sul mercato settembre-2021, per maggiori informazioni visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.