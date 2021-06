G.SKILL annuncia il nuovo case pentagonale Z5i Mini-ITX

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, è entusiasta di annunciare lo chassis mini-ITX Z5i, un case per PC minimalista e compatto costruito per alte prestazioni, di piccole dimensioni- fattore (SFF) costruisce. Lo Z5i presenta un elegante design a prisma pentagonale con pannelli laterali in vetro temperato curvi su entrambi i lati ed è in grado di supportare radiatori a liquido di raffreddamento fino a 280 mm e schede grafiche a triplo slot di fascia alta fino a 330 mm di lunghezza per un piccolo, ma potente build per PC.

Realizzato in modo unico per un desktop pulito

Il G.SKILL Z5i è una custodia mini-ITX realizzata in modo unico con pannelli laterali curvi in ​​vetro temperato da 4 mm che avvolgono il telaio esterno in alluminio monopezzo di precisione per formare una custodia a 5 lati, che mostra il design a doppia camera così l'hardware interno i componenti possono essere visualizzati da entrambi i lati. Per consentire uno spazio di lavoro più pulito, Z5i è stato creato con un pannello I/O della scheda madre rivolto verso il basso in modo che i cavi possano essere gestiti in modo ordinato e semplice.

Progettato in modo compatto per hardware di fascia alta

Progettato per ospitare componenti hardware di fascia alta, il case Z5i mini-ITX supporta grandi schede grafiche a 3 slot fino a 330 mm di lunghezza e supporta un radiatore AIO fino a 280 mm o due ventole da 140 mm nella parte posteriore per il raffreddamento. Anche un'ampia capacità di archiviazione dei dati è essenziale in un sistema ad alte prestazioni, quindi Z5i è costruito per ospitare fino a tre unità di archiviazione, inclusi due SSD da 2,5" e un terzo disco SSD/HDD convertibile da 2,5"/3,5".

Connettività del pannello frontale e illuminazione ARGB

Per un facile accesso ai dispositivi USB esterni, il pannello frontale dello Z5i è dotato di due porte USB 3.0 e una porta USB 3.1 Type-C, che forniscono comode connessioni ad alta velocità ai moderni dispositivi di archiviazione portatili o smartphone. Lo Z5i integra anche ARGB per fornire l'illuminazione ambientale del case underglow tramite l'intestazione RGB 5V standard a 3 pin sulle schede madri supportate e controllabile con il software di illuminazione della scheda madre per una facile personalizzazione dell'illuminazione.

Progettato con eccellenza

Progettato per supportare componenti di fascia alta e integrare funzionalità uniche nel fattore di forma compatto mini-ITX, lo Z5i ha ricevuto il riconoscimento mondiale per il design del suo prodotto come il destinatario di "iF Design Award 2021" e "Red Dot Design Award 2021".