GIGABYTE annuncia il nuovo AORUS Gen4 7000s, il più veloce SSD NVMe PCIe 4.0

Gigabyte Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi l'ultimo SSD AORUS Gen4 7000s con velocità di lettura fino a 7GB/s. Potenziato dal controller PCIe 4.0 di nuova generazione con flash NAND 3D-TLC avanzato, aumenta le prestazioni fino al 55% in più rispetto all'SSD NVMe PCIe 4.0 della generazione precedente.

Gli SSD AORUS Gen4 7000s sono disponibili in due varianti di capacità, 2 TB e 1 TB con interfaccia M.2 2280 per semplificare l'installazione. Dotano di una grande interfaccia termica in alluminio di diverse dimensioni e di un cuscinetto termico a doppio lato con rivestimento in nanocarbonio per una migliore dissipazione del calore. Allo stesso tempo, l'applicazione SSD Tool Box fornisce panoramica e regolazione istantanea dello stato SSD.

"I dispositivi di archiviazione stanno sfruttando la velocità di trasferimento PCIe 4.0 che è passata da 5 GB/s a quasi 8 GB/s, che è un'ottima notizia per gli utenti che si aspettano di ottimizzare le prestazioni di archiviazione e ridurre il collo di bottiglia del funzionamento del sistema". ha affermato Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development. “

Gli SSD AORUS Gen4 7000s migliorano ulteriormente gli standard stabiliti dai nostri precedenti prodotti SSD per fornire agli utenti prestazioni rivoluzionarie. Dopo l'installazione del sistema operativo, gli utenti possono godere di una velocità di lettura senza precedenti di 7 GB/s con capacità di archiviazione di 1 TB o 2 TB. La soluzione termica e il pad termico a doppia faccia sono progettati per rallentare il throttling che potrebbe verificarsi durante il funzionamento ad alta velocità dell'SSD, aumentando così le prestazioni del sistema.”

Gli SSD AORUS Gen4 7000s equipaggiano l'ultimo controller Phison E18 a 8 canali, che fornisce agli utenti la massima velocità di accesso casuale, così come il design ad alta velocità 3D-TLC NAND Flash e cache SLC che porta il PCIe 4.0 in pieno gioco. Sotto test reali, AORUS Gen4 7000s SSD offre velocità di lettura fino a 7 GB/s e velocità di scrittura fino a 6,85 GB/s, che è del 55% più veloce dell'SSD PCIe 4.0 NVMe, due volte più veloce dell'SSD PCIe 3.0 e fino a 13 volte più veloce di SATA SSD. Potenziato dal controller E18 di Phison, AORUS Gen4 7000s SSD non solo migliora il funzionamento multitasking IA, ma potenzia i creatori di contenuti, i giocatori e gli utenti desiderosi di prestazioni estreme.

L'SSD ad alta velocità genera calore durante il funzionamento a piena velocità e normalmente il throttling termico viene implementato come funzione di sicurezza per prevenire la perdita di dati o l'usura dei chip di memoria e dei controller. Lo stato di limitazione si impegna a mantenere la stabilità e la durata, tuttavia rallenta le prestazioni e riduce la velocità di trasferimento. Per mantenere fresco l'SSD AORUS Gen4 7000s mentre è in esecuzione ad alta velocità, GIGABYTE utilizza il dissipatore di calore in alluminio a doppia faccia con rivestimento in nanocarbonio.

Utilizzando in modo intelligente l'area di spazio tra gli slot sulle schede madri, la dimensione delle alette termiche può essere massimizzata per aumentare la superficie di dissipazione. Questo design può supportare perfettamente diversi slot M.2 su varie schede madri per evitare possibili interferenze da parte delle schede VGA installate sopra l'SSD M.2. AORUS Gen4 7000s SSD dispone anche di un pad termico ad alta conduttività per migliorare la dissipazione del calore del 30% in più rispetto al pad termico in metallo.

Per quegli utenti M.2 che preferiscono una soluzione termica più estrema senza installare SSD tra gli slot di espansione PCIe, AORUS Gen4 7000s SSD è disponibile in un'altra versione di dissipatore di calore con heatpipe integrate. Con lo stesso dissipatore di calore a doppia faccia con rivestimento in nanocarbonio e design del pad ad alta conduttività, ma ottimizzato sull'area di altezza e dissipazione, AORUS Gen4 7000s SSD promette il raffreddamento costante e alte prestazioni per gli utenti con sistemi water-cooled per evitare throttling dal surriscaldamento causato da mancata assistenza al flusso d'aria della ventola della CPU. Gli utenti possono personalizzare la loro allocazione termica in base alle esigenze personali grazie al design accurato di GIGABYTE, che bilancia tra le alte prestazioni e la bassa temperatura.

L'SSD AORUS Gen4 7000s presenta un design dell'interfaccia PCIe 4.0 NVMe M.2. Per rilasciare le prestazioni rivoluzionarie della velocità di lettura fino a 7 GB/s, le schede madri AMD X570 / B550 o le schede madri Intel Z490 che supportano i processori Intel Core di nuova generazione sono altamente raccomandate. Con la professionalità di GIGABYTE R&D, verifiche complete, il miglioramento del software e il servizio di garanzia di 5 anni, le schede madri GIGABYTE offrono maggiore stabilità con prestazioni più elevate, rendendole la scelta migliore per gli utenti.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Solid-State-Drive/AORUS-Gen4-7000s-SSD-2TB#kf